Dark 3, serie Netflix tedesca di fantascienza, ha ora una data d’uscita. Il colosso dello streaming ha infatti rilasciato il trailer ufficiale dell’ultima stagione che debutterà il 27 giugno.

Dark, conosciuta anche come I Segreti di Winden, è una serie televisiva tedesca del 2017 di genere drammatico, thriller e fantascientifico, creata da Baran bo Odar e Jantje Friese. Lo show si sviluppa su più piani temporali, in particolare la prima stagione si muove tra il 1953, il 1986 e il 2019. Nella seconda stagione le vicende invece si estendono anche al 1921 e al 2053. Ricordiamo che la terza, in uscita il 27 giugno, sarà anche l’ultima stagione.

La trama di Dark si basa sul principio di autoconsistenza: molti personaggi sono infatti in grado di spostarsi nel tempo, ma non sono tuttavia in grado di modificare il loro destino né quello degli altri. Infatti il passato, in quanto tale, è immutabile. La volontà dei singoli è dunque inesorabilmente condizionata al procedere del tempo e anche quando si viaggia nel tempo non si può fare altro che assecondare gli eventi per come si sono svolti secondo il paradosso della predestinazione.

La sinossi ufficiale di Dark

Questa la sinossi ufficiale: “DARK, una saga familiare con risvolti soprannaturali, è ambientata in una cittadina della Germania contemporanea, dove la scomparsa di due bambini mette a nudo la doppia vita e le relazioni difficili dei membri di quattro famiglie”. Gli eventi si susseguono: “Raccontata in 10 episodi di un’ora ciascuno, la storia assume una piega soprannaturale che si ricollega a eventi accaduti nella stessa località nel 1986”. Nel cast di Dark 3 figurano Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel, Maja Schöne, Stephan Kampwirth, Tamar Pelzig. Oltre a Oliver Masucci, Andreas Pietschmann, Moritz Jahn, Peter Benedict, Deborah Kaufmann, Christian Hutcherson, Lisa Vicari. Completano la squadra Paul Lux, Gina Stiebitz, Will Beinbrink, Daan Lennard Liebrenz, Mark Waschke, Carlotta von Falkenhayn e Leopold Hornung.