Non si ferma l’iniziativa Adotta una libreria

Adotta una libreria è un progetto proposto da Eris Edizioni per offrire sostegno ai negozi fisici in questi momenti difficili. Tra le realtà che hanno aderito alla campagna nelle settimane scorse troviamo Elèuthera editrice, Edizioni Alegre e Canicola, che in queste ore ha pubblicato l’elenco dei prossimi protagonisti dell’iniziativa. Tanti nuovi store che otterranno un sostegno così importante in questo periodo.

Adotta una libreria, Canicola prosegue nell’impegno a favore dei negozi fisici

Come funziona? Ogni giorno la casa editrice seleziona una libreria da ‘adottare‘, seguendo un calendario pubblicato in anticipo. Questa struttura riceverà quindi le commissioni della giornata dei volumi che Canicola venderà dal proprio shop online. A conti fatti sarà esattamente come se lo avessero venduto direttamente in negozio, sebbene il lato logistico sia interamente a carico della casa editrice. Allo stesso modo le altre realtà coinvolte procedono con l’iniziativa parallelamente, offrendo supporto a tantissime attività in tutta Italia, che in questo momento stanno affrontando un grave momento di crisi.

Canicola in particolare offre uno speciale incentivo per acquistare. Per gli ordini superiori ai 35€ infatti, oltre alle spese di spedizione gratuite, si riceverà anche uno dei volumi spillati della casa editrice e un set di 4 cartoline realizzate da Yoshiharu Tsuge o da Michelangelo Setola.

Il nuovo calendario che va dal 16 al 24 aprile si concentra su attività legate all’editoria per bambini e ragazzi. Ecco l’elenco completo:

16 aprile: Trame di Bologna

17 aprile: Farfilò di Verona

18 aprile: Spazio libri La Cornice di Cantù

20 aprile: Lik e Lak di Putignano

21 aprile: Dudi di Palermo

22 aprile: Disegnami una pecora di Finale Ligure

23 aprile: Il Mosaico di Imola

24 aprile: La seggiolina blu di Trento

Per maggiori informazioni e per partecipare ad Adotta una libreria, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’editore.