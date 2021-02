Anne Boleyn: prima foto della protagonista Jodie Turner-Smith

C’è una nuova regina in città. Il portale Variety ha svelato il primo sguardo dell’attrice di “Queen & Slim” Jodie Turner-Smith nei panni della regina dei Tudor Anna Bolena (Anne Boleyn) – la più famigerata delle mogli di Enrico VIII. Conosciuta per la sua prematura scomparsa per esecuzione, verrà ricordata nel thriller psicologico in tre parti “Anne Boleyn” per Channel 5, emittente britannica sostenuta da ViacomCBS. La produzione è terminata nello Yorkshire a dicembre e andrà in onda entro la fine dell’anno.

La serie esplorerà gli ultimi mesi di vita di Anne Boleyn La serie esplorerà gli ultimi mesi di vita di Anne Boleyn

Prodotto da Fable Pictures e Sony Pictures Television, “Anne Boleyn” sarà interpretata dalla Turner-Smith, cosa che rappresenta una delle poche volte in cui un’attrice di colore ha interpretato una figura reale importante come questa in un’emittente terrestre britannica. Più recentemente, Sophie Okonedo ha interpretato la regina d’Inghilterra Margaret, che era sposata con Enrico VI, in “The Hollow Crown” della BBC.

“Anne Boleyn” – che potrebbe essere la serie più audace di Channel 5 fino ad oggi in quanto segna i suoi primi tre anni nella messa in servizio di un dramma – esplorerà gli ultimi mesi della vita di Boleyn dal suo punto di vista. Tutto ciò mentre lotta per assicurare un futuro a sua figlia e sfida il potente patriarcato che si stringe intorno a lei. La serie descriverà i momenti chiave che hanno causato il rovesciamento di Anne, riflettendo la sua forza, vulnerabilità fatali e determinazione a essere uguale tra gli uomini.

Il cast di Anne Boleyn

Il cast include Paapa Essiedu (“I May Destroy You”, “Gangs of London”) nel ruolo del fratello di Anne e del nobile Tudor George Boleyn. Come rivelato da Variety, Mark Stanley (“White House Farm”) è Henry VIII e Lola Petticrew (“Dating Amber”) è la rivale d’amore di Anne, Jane Seymour. Inoltre troviamo Barry Ward (“White Lines”, “Des”) il più vicino e potente consigliere di re Enrico VIII Thomas Cromwell, Jamael Westman (“Hamilton” del West End) è l’ambizioso fratello di Jane Seymour. Edward, Amanda Burton (“White House Farm, “” Silent Witness “) è la stoica Governante Lady Anne Shelton, e Thalissa Teixeira (” Two Weeks to Live “,” Trigonometry “) è la fedele confidente e cugina di Anne Madge Shelton. La nuova arrivata Eve Hedderwick Turner ha scritto la serie in tre parti, che è diretta da Lynsey Miller (“Deadwater Fell,” “Doing Money”, “The Boy With The Topknot”).