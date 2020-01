Annunciato Laeral Silverhand’s Explorer’s kit (D&D)

Annunciato per Dungeons & Dragons un kit ispirato ad un personaggio dei Forgotten Realms. Si tratta del Laeral Silverhand’s Explorer’s kit, un accessorio di bell’aspetto che contiene alcuni strumenti utili per i giocatori di Dungeons che affrontano le loro avventure nella Costa della Spada (ma non solo). Andiamo a vedere cosa contiene il kit.

Laeral Silverhand’s Explorer’s kit

Con l’uscita dell’avventura Descend into Avernus sono stati messi in commercio anche un set di dadi e una versione di Cluedo che ricalca il manuale. Sembra che il set di dadi a tema abbia aperto una nuova strada per i supplementi di Dungeons & Dragons. È stata annunciata l’uscita di un kit ispirato a Laeral Silverhand, una delle Sette Sorelle, Prescelta di Mystra e Signora di Waterdeep. Ecco cosa contiene il kit:

Un set di dadi (due da 20, uno da 12, due da 10, uno da 8, uno da 6 e uno da 4) con i colori ispirati alla Prescelta di Mystra.

Venti carte illustrate riguardanti le conoscenze di Laeral su personaggi chiave e luoghi dei Forgotten Realms.

Una scatola decorata e in buona fattura che può servire per contenere i dadi quando si lanciano sul tavolo.

Una cartina con la Costa della Spada su un lato e la città di Waterdeep dall’altro.

Il box sarà disponibile il 17 marzo 2020.