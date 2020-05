Apple produrrà il nuovo film di Martin Scorsese

Lo show è basato su un libro di David Grann originariamente acquisito da Impression Entertainment. Parliamo di Killers of the Flower Moon

Apple ha vinto una guerra di offerte per finanziare e accaparrarsi come studio creativo principale il prossimo film di Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese Killers of the Flower Moon. Il film è basato su un libro di David Grann originariamente acquisito da Impression Entertainment. La società ha trascorso diversi anni a sviluppare il progetto prima di essere acquisito dalla Paramount. Negli ultimi mesi lo studio si era opposto al budget in aumento – che secondo le fonti di Collider sarebbe stato di almeno $ 185 milioni – e questo dopo crediti d’imposta da parte dell’Oklahoma.

La Paramount non è disposta a sostenere il notevole costo di produzione

Nei mesi scorsi Scorsese, alle prese con una Paramount non disposta a sostenere il notevole costo di produzione, aveva lanciato un appello ad altre società affinché entrassero in gioco per finanziare il progetto. Appello accolto da Apple che lo renderà dunque disponibile tramite Apple Tv in streaming. Restano, secondo le prime indiscrezioni, a Paramount i diritti e i proventi di distribuzione di Killers of the Flower Moon in sala.

Killers of the Flower Moon è tratto dall’omonimo libro true crime di David Grann. In Italia è edito con il titolo “Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera”. Parla del misterioso omicidio di una tribù di nativi americani negli Anni ’20, e della grande indagine condotta dall’FBI a riguardo, coinvolgendo anche J. Edgar Hoover. Un nome molto noto negli USA proprio per aver diretto l’FBI per quasi cinquant’anni. Il protagonista sarà Leonardo DiCaprio, che aveva interpretato proprio Hoover nel film J. Edgar del 2011, e parteciperà anche Robert De Niro. Questa è la seconda volta che Paramount non riesce a soddisfare le richieste finanziare di Martin Scorsese dopo The Irishman. Quest’ultimo è stato infatti acquisito da Netflix dopo che il budget era cresciuto fino ad arrivare a 173 milioni.