Avatar 2: un primo sguardo al film nelle concept art

Avatar 2 ha iniziato a svelarsi attraverso i primi concept art ufficiali che James Cameron ha mostrato nel corso del CES 2020 di Las Vegas.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020