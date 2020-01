Godzilla vs Kong potrebbe introdurre un nuovo kaiju?

Godzilla vs Kong potrebbe inserire un nuovo kaiju nel Monsterverse. Non si parla solo di un nuovo mostro, ma anche del probabile ritorno di qualcuno che ha fatto la storia del genere. No, non si tratta di Gamera. Stiamo parlando di Mechagodzilla, storico rivale di Godzilla, forse anche più conosciuto di King Ghidorah.

Il tweet (non più) rivelatore

Godzilla vs Kong Toys Reveal Mecha Godzilla Appearance pic.twitter.com/EIuXWY3wPU — Miracles & Marvels (@miraclemarvel) January 7, 2020

Godzilla vs Kong è il prossimo film del MonsterVerse che per la prima volta farà scontrare i mostri più famosi del cinema. La data di uscita è stata posticipata: inizialmente sarebbe dovuto uscire a maggio 2020, più realisticamente sarà nelle sale in autunno.

La notizia della possibile presenza di Mechagodzilla è trapelata durante la Hong Kong Toys & Games Fair, quando un gioco di Mechagodzilla è stato mostrato sullo schermo di Godzilla vs Kong. L’immagine è stata postata su Twitter, ma è stata subito rimossa. Se un’azienda ha prodotto un’action figure di Mechagodzilla però, non è detto che sarà presente nel film.

In passato il mercato dei giocattoli ha già fatto trapelare informazioni sui personaggi di un film, anche se non sempre del tutto corrette. Due esempi sono l’armatura di Pepper Pot in Avengers: Endgame e lo scudo di Capitan America di Avengers: Infinity War. Leak che si sono rivelati totalmente sbagliati. Anthony Russo, co-regista di Avengers: Endgame così aveva commentato le aspettative dei fan sull’aspetto di Pepper Pot:

La cosa interessante delle rivelazioni sui giocattoli è che nel 99% dei casi non sono accurate. Francamente i giochi sono fatti basandosi su sia concetti vecchi, sia diversi da quelli che vediamo nel film. Rido di gusto quando queste rivelazioni saltano fuori perché mi dico sempre “ottimo, un’indicazione sbagliata”. Perché non ha niente a che fare col film.

Tuttavia, i fan di Godzilla-Movies sostengono non solo che Mechagodzilla avrà un ruolo preminente in Godzilla vs Kong, ma che sarà affiancato da un kaiju completamente nuovo. Naturalmente non si tratta di informazioni ufficiali.

Voi cosa ne pensate?