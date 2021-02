Avatar: La leggenda di Aang avrà presto un film d’animazione...

Nickelodeon ha annunciato il lancio dei nuovi Avatar Studios, che allargheranno l’universo di Avatar. A capo degli Studios sono Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, gli ideatori della serie originale. La nuova divisione di Nickelodeon ha già informato i fan che presto uscirà un nuovo film d’animazione Avatar: La leggenda di Aang.

Avatar: La leggenda di Aang, l’universo si amplia con un film

La serie animata Avatar: La leggenda di Aang (anche conosciuta con il titolo originale Avatar: The Last Airbender) è andata in onda per la prima volta su Nickelodeon nel 2005. I fan sono aumentati ulteriormente da quando, nel 2020, la serie è stata aggiunta su Netflix. Composta da tre stagioni, ha avuto un seguito intitolato Avatar: La leggenda di Korra, quattro stagioni, ambientato una generazione dopo.

Il mondo di Avatar è diviso in quattro principali gruppi culturali, corrispondenti ai quattro elementi. Abbiamo la Nazione del Fuoco, il Regno della Terra, la Tribù dell’Acqua e i Nomadi dell’Aria. In molti sono in grado di dominare uno di questi elementi, ma una sola persona è dotata di tutti e quattro i domini. Questa persona è l’Avatar, a cui spetta il compito di mantenere la pace e l’armonia. Aang, insieme ai suoi amici Katara, Sokka e Toph, deve sconfiggere il Signore del Fuoco Ozai, per porre fine a una guerra durata un secolo.

Oltre al sequel Avatar: La leggenda di Korra, la serie è proseguita grazie a una collana di fumetti ancora in corso. Sono stati creati anche dei videogiochi ispirati alla serie, e di recente Netflix ha realizzato un live-action che inizialmente vedeva la collaborazione dei creatori originali. Tuttavia, DiMartino e Konietzko hanno abbandonato il progetto poco dopo.

Gli Avatar Studios

I nuovi Avatar Studios faranno capo al presidente della Nickelodeon Animations, Ramsey Naito.

A proposito degli Avatar Studios Brian Robbins (presidente della ViacomCBS Kids & Family) ha dichiarato: “Avatar: The Last Airbender e Korra sono aumentati in popolarità di almeno dieci volte rispetto a quando sono stati trasmessi per la prima volta su Nickelodeon. Io e Ramsey Naito siamo davvero entusiasti di avere l’incredibile talento di Mike e Bryan a capo di uno studio dedicato interamente all’espansione del loro mondo e dei personaggi.“

Il commento di Konietzko e DiMartino è stato: “È difficile credere che siano passati diciannove anni da quando abbiamo creato Avatar: The Last Airbender. Ma anche dopo tutto questo tempo, ci sono ancora tante storie e lassi di tempo nel mondo di Avatar che siamo desiderosi di portare in vita. Siamo fortunati ad avere una fandom appassionata e in continua crescita che ama esplorare l’universo Avatar tanto quanto noi. E con questa nuova iniziativa degli Avatar Studios avremo un’opportunità impareggiabile di sviluppare il nostro fanchise e la sua narrazione su vasta scala, in moltissimi modi. Siamo incredibilmente grati a Brian Robbins e Ramsey Naito per il loro entusiasmo e il rispetto verso il patrimonio di Avatar, e per averci riconosciuti come suoi rappresentanti.“