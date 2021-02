Loki: annunciata la data di uscita ufficiale e la sinossi dello show

Alla presentazione della Disney al Winter Press Tour della Television Critics Association, la società ha annunciato una serie di date in anteprima per la prossima stagione primaverile su Disney+. La più grande notizia riguarda sicuramente la data di uscita Loki. La serie limitata con protagonista Tom Hiddleston nei panni del dio nordico del male ha la sua data di uscita ufficiale. Lo spettacolo debutterà su Disney+ l’11 giugno.

La sinossi della serie Tv

Il comunicato sulla notizia include anche questa sinossi ufficiale: “Loki presenta il Dio del male mentre esce dall’ombra di suo fratello in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”. E ancora: “Tom Hiddleston ritorna come personaggio del titolo, affiancato da Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron dirige “Loki” e Michael Waldron è il capo sceneggiatore”.

Loki è la terza serie Marvel su Disney+, dopo WandaVision (che concluderà la sua stagione venerdì 5 marzo) e The Falcon and the Winter Soldier, che inizierà il 19 marzo. La serie ha solo sei episodi (rispetto ai nove di WandaVision). In origine, l’uscita era prevista per maggio su Disney+, poi è stata spostata a giugno.

Attualmente invece Black Widow è programmato per l’uscita nelle sale il 7 maggio. I Marvel Studios e la Disney stanno pianificando di iniziare la produzione della seconda stagione di Loki nel 2022. L’indiscrezione sulla seconda stagione di Loki viene da un settimanale di produzione. L’aggiornamento della produzione conferma le voci già giunte nel corso dello scorso anno. Murphy’s Multiverse riferisce che la star di Loki Tom Hiddleston ha anche degli obblighi nei confronti della sua prossima serie Netflix White Stork.