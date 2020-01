Batgirl: Karen Gillan vuole interpretarla nel film (e dirigerlo!)

In attesa che la Warner Bros. sviluppi ufficialmente il film su Batgirl, Karen Gillan ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Omelete. L’attrice ha parlato del personaggio e in generale dell’universo DC. In Brasile per promuovere l’uscita di Jumanji – The Next Level, ha esordito parlando della speranza di interpretare il personaggio principale. Queste le sue parole: “Sarebbe molto bello interpretare Batgirl. I miei film preferiti di quel mondo sono cupi, e il mio preferito è Il cavaliere oscuro”. Il motivo è il seguente: “Adoro il modo in cui è stato diretto e mi piacerebbe molto lavorare in un mondo del genere come regista”.

Gail Simone appoggia la candidatura della Gillan

La notizia ha fatto discutere i fan, trovando una sostenitrice d’eccezione: Gail Simone. La fumettista ha infatti spiegato che Karen Gillan sarebbe perfetta per il ruolo. Da ottobre non ci sono novità riguardo lo show, ovvero da quando la fumettista Gail Simone ha anticipato possibili aggiornamenti. Le possibilità di vedere la Gillan in un film DC sono comunque flebili. L’attrice ha infatti in programma le riprese di Guardiani della Galassia vol.3. Stando a James Gunn, attualmente impegnato con la produzione di The Suicide Squad, non partiranno prima del 2021.

Ricordiamo che Batgirl è una serie di personaggi immaginari apparsi nei fumetti pubblicati dalla DC comics, e rappresentanti una controparte femminile a Batman. Creata originariamente da Bob Kane e Sheldon Moldoff, la prima apparizione del personaggio di Batgirl, alter ego di Bette Kane, è in Batman n. 139 del 1961. In seguito alla promozione di Julius Schwartz alla guida delle sceneggiature della serie regolare di Batman ci fu un cambio. Il personaggio nei panni di Batgirl Bette Kane venne rimossa dalle pubblicazioni e dalla storia ufficiale. Al suo posto fu ingaggiata Barbara Gordon. Barbara fece il suo esordio nella pagine di Detective Comics n. 359, scritto da Gardner Fox e disegnato da Carmine Infantino, chiamato: The Million Dollar Debut of Batgirl.