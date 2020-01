Matrix 4, un altro nome da Sense8 si aggiunge al cast

Matrix 4 ha trovato un’altra pedina per il suo cast: Eréndira Ibarra che collaborerà nuovamente con Lana Wachowski dopo aver preso parte alla serie Sense8. Il progetto sarà prodotto da Warner Bros. e Village Roadshow riproporrà il mondo creato dalle sorelle Wachowski. Online non sono stati svelati i dettagli relativi al ruolo affidato a Eréndira Ibarra. Nel cast torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe. Tra i nuovi arrivi annunciati troviamo Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Ci sarà il ritorno di Lambert Wilson?

AlloCiné sostiene che l’attore Lambert Wilson è in trattativa per il ritorno in scena nella serie. Wilson ha assunto il ruolo di The Merovingian aka The Frenchman, una delle aggiunte più interessanti dei sequel originali. Le riprese del lungometraggio sono previste nei primi mesi del 2020. Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura con accanto Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto. Ricordiamo che il primo capitolo di Matrix è un film di fantascienza del 1999 scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski. Il film, che ha vinto numerosi premi, tra cui 4 Oscar, ha avuto un forte impatto culturale e vi sono state numerose opere che vi fanno riferimento.

Il titolo deriva dal termine latino matrix che a sua volta ha dato origine al vocabolo inglese matrix, ovvero “matrice di numeri”, un elemento di tipo tabellare derivante da strutture matematiche, molto utilizzato in informatica per associare dati, o sistemi di dati, tra loro. In questo caso, la matrice rappresenta una sorta di cyberspazio o realtà simulata creata dalle macchine. I fratelli Wachowski per la storia hanno tratto ispirazione da un gran numero di opere, tra cui romanzi, fumetti e videogiochi, ma soprattutto da Ghost in the Shell e dal “mito della caverna” di Platone.