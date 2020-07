Bill & Ted Face the Music: il cast presenta il sequel

Lo show arriverà sia nelle sale che on demand in America il primo settembre. Tra i protagonisti Keanu Reeves

Keanu Reeves, Alex Winters, William Sadler, le new entry Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine, il regista Dean Parisot e gli sceneggiatori Ed Solomon e Chris Matheson hanno presentato Bill & Ted Face the Music in un panel del [email protected]

Bill e Ted sono nati come personaggi interpretati dagli sceneggiatori Ed Solomon e Chris Matheson durante una sessione di improvvisazione tra amici, nel 1983. Per un anno, i due hanno continuato a elaborare i personaggi interpretandone le voci nelle situazioni più varie. I due migliori amici nel nuovo capitolo del franchise comedy sci-fy si imbarcheranno in un’avventura che li porterà un’altra volta a viaggiare nel tempo. In questo, saranno coadiuvati dalle due figlie impersonate dalle attrici Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine.

I personaggi principali incontreranno diversi personaggi storici

Nel corso delle peripezie, i due si imbatteranno in diversi personaggi storici e leggende del mondo della musica. Il protagonista dello show, Keanu Reeves, ha ricevuto un grande attestato di stima da Jeremy Fry, lo stuntman che lo ha doppiato Keanu Reeves nell’intero franchise di John Wick, conferma la grande professionalità dell’attore.

In una recente intervista, Fry ha infatti dedicato parole al miele al collega con cui da anni condivide il set: “È una di quelle persone che dà senza risparmiarsi e lavora fino allo stremo. Ogni singola voce sulla sua bravura e bontà d’animo è vera al 110%”, ha confermato. Lo stuntman ha poi raccontato alcuni aneddoti delle ultime scene che li hanno visti impegnati sul set di John Wick 4. “C’era una scena in cui volevamo che Keanu passasse appena sopra la videocamera. Allo stesso tempo volevamo che rimanesse fissa su di lui”. Bill & Ted Face the Music arriverà sia nelle sale che on demand in America il primo settembre.