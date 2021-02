Black Adam: Marwan Kenzari entra nel cast in un ruolo misterioso

Marwan Kenzari, che ha interpretato Jafar in Aladdin live-action della Disney, si è unito a Black Adam della Warner Bros. e della New Line Cinema. Secondo THR, il ruolo di Kenzari è attualmente segreto. Kenzari si unisce a Hawkman di Aldis Hodge, Atom Smasher di Noah Centineo e Cyclone di Quintessa Swindell. Oltre all’omonimo antieroe di Dwayne “The Rock” Johnson Black Adam. Parlando di Johnson, l’attore ha perso poco tempo ad accogliere Kenzari nel cast, twittando: “Benvenuto Marwan Kenzari a Black Adam. Porta un peso e un’abilità reali e sarà quella forza di cui la nostra storia ha bisogno”.

Marwan Kenzari protagonista di vari show

Oltre a dare vita a Jafar in Aladdin, Kenzari è stata una delle star emergenti di The Old Guard di Netflix, che lo ha visto interpretare Joe nell’adattamento a fumetti. È anche apparso in Assassinio sull’Orient Express, La mummia del 2017, Ben-Hur del 2016 e altro ancora. Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam è interpretato da Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari e Sarah Shahi. Il film non ha ancora ricevuto una data di uscita.

Un paio di mesi fa il film Black Adam di Dwayne Johnson e New Line Cinema ha trovato il suo Cyclone. Quintessa Swindell, nota per aver interpretato Tabitha nella serie drammatica per adolescenti Netflix Trinkets, assumerà il ruolo eroico nel film d’azione DC. La notizia è stata rivelata oggi da The Hollywood Reporter. A dare la notizia del casting di Quintessa Swindell , inoltre, è stato lo stesso Johnson con un messaggio su Twitter. Cyclone vero nome Maxine Hunkel, creata da Mark Waid, Alex Ross, Geoff Johns e Dale Eaglesham, nei fumetti è la nipote del Red Tornado originale. La prima apparizione risale al 1996, come un nuovo Red Tornado, nell’albo Kingdom Come n.2 di Mark Waid e Alex Ross.