Mom si concluderà con l’ottava stagione

“Mom” terminerà la sua corsa su CBS quest’anno alla conclusione della stagione 8, come riporta il portale Variety. Ciò significa che il finale di stagione attualmente programmato per il 6 maggio ora fungerà da finale di serie. Lo spettacolo è stato rinnovato per le stagioni 7 e 8 all’inizio del 2019. La notizia della conclusione dello spettacolo arriva dopo l’annuncio dell’addio alla sitcom della co-protagonista della serie Anna Farris prima della stagione 8.

Le parole dei produttori

“Negli ultimi otto anni, abbiamo avuto il grande onore di dare vita a questi meravigliosi personaggi, condividendo le loro lotte e trionfi con milioni di spettatori ogni settimana”, hanno detto i produttori esecutivi Chuck Lorre, Gemma Baker e Nick Bakay. “Fin dall’inizio, abbiamo deciso di raccontare storie sul recupero dall’alcolismo e dalla dipendenza che sono raramente rappresentate in una serie comica di rete”. Per poi aggiungere: “Che si tratti delle reazioni emotive del pubblico dal vivo durante la serata del nastro all’interno dello Stage 20, o delle discussioni alla Casa Bianca sulla crisi degli oppioidi, o delle storie personali che continuiamo a ricevere sui social media, siamo molto orgogliosi di sapere che ‘Mom,’ ha ha influenzato positivamente così tante vite”. Così hanno concluso: “Siamo per sempre grati al nostro brillante cast e guest star, scrittori meravigliosi e una troupe straordinaria per aver intrapreso questo viaggio con noi”.

Lo spettacolo originariamente era interpretato da Allison Janney e Farris insieme a un cast che include Jaime Pressly, Mimi Kennedy, Beth Hall. Oltre a Kristen Johnston e William Fichtner. Tutto è iniziato con Christy (Faris), una madre single appena sobria che alleva due figli, riunendosi con la madre critica ed estranea, Bonnie (Janney). Allison Janney ha vinto due Emmy su cinque nomination e una vittoria al Golden Globe per il suo tempo nello show. “Sin dal suo debutto, ‘Mom’ ha toccato la vita delle persone affrontando in modo sensibile argomenti pesanti ma facilmente riconoscibili, con un tocco perfetto e abile”, ha affermato Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment.