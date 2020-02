Black Panther 2: le riprese al via a marzo 2021...

L’inizio della produzione dell’annunciato Black Panther 2 è ancora lontana un anno, ma già ci sono indiscrezioni su eventuali location per la fase di shooting ed inizio riprese. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da MCU Cosmic il secondo capitolo del franchise Marvel Studios, scritto e diretto da Ryan Coogler, potrebbe essere girato principalmente in Australia. Stando sempre al portale, le riprese dovrebbero iniziare la primavera del prossimo anno, da marzo a giugno, concludendosi poi negli Stati Uniti. Se venissero confermate queste indiscrezioni, il film occuperà gli studios appena dopo il film di Waititi, le cui riprese in Australia sono già previste per la fine del 2020 fino all’inizio della primavera del 2021.

L’uscita di Black Panther II è prevista per il 6 maggio 2022

Black Panther II è atteso nelle sale americane il 6 maggio 2022. Si collocherà in un nuovo scenario fortemente influenzato da quanto successo in Avengers: Endgame. Durante la Notte degli Oscar 2019, lo show ottenne 7 candidature e vinse ben 3 statuette, rivelandosi come un cinecomic quasi rivoluzionario.

Ricordiamo che Black Panther è un film del 2018 diretto e co-scritto da Ryan Coogler. Basato sul personaggio di Pantera Nera della Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Scritto da Coogler e Joe Robert Cole, il film è interpretato da Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman. Oltre a Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

In Black Panther, Pantera Nera deve affrontare un vecchio nemico che ha messo in discussione la sua leadership e minaccia la stabilità del Wakanda. Lo show ha incassato 700 059 566 $ nel Nord America e 646 853 595 $ nel resto del mondo, per un incasso complessivo di 1 346 913 161 $, a fronte di un budget di produzione di $200 milioni.