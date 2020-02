Boing Challenge, sarà Tommaso Cassissa a condurre lo show!

Dopo aver ottenuto un grande successo con L’Isola degli Eroi, il network continua a puntare sulle produzioni originali con Boing Challenge, che vedrà la presenza di Tommaso Cassissa alla conduzione. Il format precedente infatti ha registrato oltre 1,5 milioni di piccoli spettatori (per un totale di 3,8 milioni totali) nelle 11 puntate di messa in onda. E così, Boing ha deciso di proseguire con la creazione di nuovi contenuti originali.

Boing Challenge, Tommaso Cassissa alla conduzione

Sarà proprio il giovane conduttore a fare da maestro di cerimonie. Proprio questo mese partiranno le riprese di questa nuova produzione originale di Boing, che conferma l’interesse del network nella creazione di nuovi progetti, accompagnato nello sviluppo da Lucky Road Productions.

Cosa succederà in Boing Challenge? Ci saranno ben 24 famiglie, provenienti da tutta Italia, che ogni settimana saranno messe alla prova, con sfide fisiche e mentali. Competizioni buffe e divertenti, che si ispirano in parte ai trend più noti del mondo di YouTube, dove da anni spopolano tanti tipi differenti di challenge. Sarà un’occasione per ridere tutti insieme, assistendo alle spassose avventure dei vari partecipanti al gioco.

E in fondo si tratta un po’ di un ritorno alle origini per il conduttore di Boing Challenge Tommaso Cassissa. Prima di debuttare in televisione infatti, il giovane ha raggiunto la notorietà come creator proprio su YouTube, con il suo canale tommycassi. È lui ad aver commentato così l’annuncio del nuovo programma:

“Boing Challenge è il mio primo programma TV, sono davvero entusiasta. Esordire su Boing, il canale con il quale sono cresciuto è davvero emozionante. Il bambino che ero qualche anno fa sarebbe davvero fiero di me“.