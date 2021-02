Bong Joon-Ho ha concluso la sceneggiatura del suo nuovo film...

L’acclamato regista Bong Joon-Ho ha lavorato duramente dalla cerimonia degli Academy Awards dello scorso anno, durante la quale ha portato a casa gli Oscar per il miglior film, il miglior regista e la migliore sceneggiatura originale per il suo fenomenale thriller Parasite. Il regista ha rivelato di aver finito di scrivere uno dei due film in progetto, questo potrebbe significare che vedremo un nuovo film di Bong il prima possibile.

Le dichiarazioni di Bong Joon Ho

Parlando con il regista di Knives Out Rian Johnson in un recente episodio del podcast The Director’s Cut, Bong ha ammesso di aver passato il 2020 a intaccare due nuove funzionalità. “Mi sento come se stessi dividendo il mio cervello a metà a destra e a sinistra scrivendo questi due copioni. Ma ne ho finito uno la scorsa settimana”, ha dichiarato il regista. In precedenza ha parlato di entrambi i progetti, dicendo a Variety nel 2019: “Uno è in lingua coreana e l’altro è in lingua inglese. Entrambi i progetti non sono grandi film. Hanno le dimensioni di Parasite o Mother”.

Bong-Joon-Ho ha poi aggiunto: “Il film coreano si trova a Seul e presenta elementi horror e d’azione unici. È difficile definire il genere dei miei film”. Sull’altro: “Il progetto inglese è un film drammatico basato su un vero evento accaduto nel 2016. Ovviamente non lo saprò fino a quando non avrò finito la sceneggiatura, ma deve essere ambientato metà nel Regno Unito e metà negli Stati Uniti”.

Bong Joon-Ho non ha detto quale progetto ha terminato, né sappiamo con certezza quale vero evento del 2016 intende drammatizzare. Il suo Parasite è stato presentato alla 72ª edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d’oro, diventando il primo film sudcoreano ad aggiudicarsi tale riconoscimento.