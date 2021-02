Cluedo: in sviluppo una serie animata basata sul gioco da tavolo

Tira fuori la lente d’ingrandimento e allaccia quel cappello da detective, perché Cluedo sta tornando sul piccolo schermo. Secondo Deadline, Fox sta sviluppando una serie animata basata sul popolare gioco da tavolo con lo studio di contenuti di Hasbro Entertainment One (eOne) e Bento Box Entertainment di proprietà di Fox. “Il colonnello Mustard … Al Conservatorio … Con la pipa di piombo. Solo ascoltando queste frasi colorate da solo, capisci immediatamente cosa significano – non lascia alcun mistero sul perché Clue sia uno dei giochi da tavolo più amati di tutti i tempi”, ha detto il presidente della Fox Entertainment Michael Thorn.

Il commento di Pancho Mansfield

“Non potremmo essere più entusiasti di svilupparlo come una serie animata insieme a eOne e Bento Box”. I dettagli, tra cui un cast vocale e una data di uscita, non sono stati annunciati. Tuttavia, la serie catturerà “le dinamiche elettrizzanti e piene di suspense che hanno reso Cluedo una sensazione globale per più di sette decenni”. “Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con i nostri grandi partner di Fox e di lavorare anche con Bento Box su questa nuova entusiasmante serie”, ha affermato Pancho Mansfield, presidente di eOne della programmazione globale con script.

“Cluedo è un’iconica proprietà che trasuda mistero e intrigo e ha fan in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di condividere la nostra versione animata reinventata con il pubblico”. Questa è la seconda serie basata su un gioco Hasbro di alto profilo che esce da eOne. Lo studio sta anche lavorando a un adattamento televisivo del gioco di strategia Risk. Beau Willimon scriverà e supervisionerà la serie. Altri progetti in lavorazione a eOne includono nuovi progetti televisivi e cinematografici basati sui Power Rangers, una serie TV di Dungeons and Dragons e un film di Monopoli con Kevin Hart. Cluedo è stato inventato da Anthony E. Pratt e lanciato nel 1949.

Un nuovo film di Cluedo in sviluppo dal 2008

Cluedo consente a un massimo di sei giocatori di giocare nei panni dei personaggi iconici Miss Scarlett, Mr. Green, Colonel Mustard, Professor Plum, Mrs. Peacock e Mrs. White / Dr. Orchidea – che deve decifrare una serie di indizi per determinare chi ha ucciso Mr. Boddy, l’ospite della cena del gioco. Il gioco ha generato un adattamento cinematografico del 1985 con Tim Curry, Madeline Kahn e Christopher Lloyd e una miniserie del 2011 andata in onda su The Hub. Un nuovo film è in sviluppo dal 2008, con l’ultimo aggiornamento che vuole James Bobin è in trattative per sostituire Jason Bateman come protagonista. Sviluppato da Fox Entertainment, Entertainment One e Bento Box Entertainment, Clue non ha una data di uscita.