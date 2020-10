Brave New World cancellato da Peacock

La serie drammatica di fantascienza “Brave New World” è stata cancellata da Peacock dopo una sola stagione. Lo studio dello spettacolo, Universal Content Productions, tenterà di venderlo ad altri streamer. Sviluppato da David Wiener, “Brave New World” faceva parte del lancio originale di Peacock ed era l’unica serie sceneggiata dello streamer al momento del suo lancio a luglio. Basato sul romanzo di Aldous Huxley, descrive una società utopica che ha raggiunto la pace vietando del tutto la monogamia, la privacy, il denaro, la famiglia e la storia.

Le persone vengono classificate in base al rispetto delle regole

Viene inoltre messo in atto un sistema di intelligenza artificiale chiamato Indra per connettere i cittadini tramite una rete wireless dove le persone vengono classificate in base alla loro aderenza alle regole della società. L’armonia viene minacciata quando i cittadini Bernard Marx e Lenina Crowne si recano nelle Terre Selvagge dove vengono coinvolti in una ribellione e infine salvati da John the Savage, che mette a rischio la serenità del mondo utopico.

“Brave New World” vede Alden Ehrenreich nei panni di John the Savage, Jessica Brown Findlay nei panni di Lenina Crowne, Harry Lloyd nei panni di Bernard Marx. Oltre a Kylie Bunbury nei panni di Frannie Crowne, Nina Sosanya nei panni di Mustafa Mond, Joseph Morgan nei panni di CJack60/Elliot. Il cast vede anche Sen Mitsuji nei panni di Henry Foster , Hannah John-Kamen nel ruolo di Wilhelmina “Helm” Watson. Infine Demi Moore nel ruolo di Linda e Ed Stoppard nel ruolo del Direttore della stabilità. Lo spettacolo è prodotto da UCP in associazione con Amblin Television. Prodotto da Wiener, Owen Harris e Grant Morrison insieme ai co-presidenti di Amblin Television Darryl Frank e Justin Falvey. Wiener è anche showrunner.

Il mondo nuovo (Brave New World) è un romanzo di fantascienza di genere distopico scritto nel 1932 da Aldous Huxley. È il suo romanzo più famoso e ne sono stati tratti alcuni adattamenti televisivi. Il libro anticipa temi quali lo sviluppo delle tecnologie della riproduzione, l’eugenetica e il controllo mentale. Usati per forgiare un nuovo modello di società, tratteggiando una distopia in cui l’uomo vive in un drammatico limbo esistenziale. Il ritratto tracciato dall’autore di questo mondo nuovo è freddo e distaccato. Ma vi traspare una cinica esaltazione degli aspetti grotteschi del dramma, sui quali Huxley si sofferma.