Brooklyn Nine-Nine si concluderà con l’ottava stagione

Brooklyn Nine-Nine è stata cancellata. Lo show, che già in passato era andato incontro a un destino di questo tipo, prima che NBC decidesse di rilanciarlo, si concluderà quindi ufficialmente con l’ottava stagione. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, lasciando i fan della serie a bocca aperta.

Brooklyn Nine-Nine cancellata: una stagione più breve per dire addio

A chiudere lo show, diventato un piccolo cult tra gli appassionati di serie comedy, saranno dieci episodi. L’ultima stagione infatti andrà in onda in forma ridotta, portando fino a una conclusione effettiva per le avventure di Peralta e compagni.

Quando arriverà l’ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine quindi? Per ora non ci sono informazioni ufficiali, ma sembra praticamente certo che si parlerà della prossima annata televisiva, cioè quella 2021-22. Lo scorso anno infatti i progetti per le nuove puntate sono stati scartati completamente, in seguito alle proteste del movimento Black Lives Matter. Gli autori hanno deciso di integrare questo tema nella serie, essendo ambientata proprio in un distretto della polizia di Brooklyn.

In ogni caso, il desiderio degli autori sarà quello di dare una degna conclusione alla serie. Dan Goor, uno dei creatori dello show, ha condiviso sui social un messaggio, commentando la notizia.

"The way I see it, if this is to be our last ride then let us go out in a blaze of glory." pic.twitter.com/HBVVV5cRJc — Brooklyn Nine-Nine (@nbcbrooklyn99) February 11, 2021

“Sono davvero grato a NBC e Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano. […] Mi sento incredibilmente fortunato per aver lavorato con questi incredibile cast e troupe per otto stagioni. Non sono solo tra le persone con più talento nel settore, sono tutti brave persone che sono diventate una famiglia. Ma soprattutto mi sento fortunato perché abbiamo i migliori fan al mondo. […] So che alcune persone saranno dispiaciute che si concluda così presto, ma onestamente sono felice che sia durato così a lungo. Title of my sex tape“.

Siete dispiaciuti che Brooklyn Nine-Nine sia stata cancellata? Quali sono i momenti più belli che ricordate di questo show?