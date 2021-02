Black Widow è ancora previsto per il cinema

Il CEO della Disney Bob Chapek ha smentito le ipotesi in merito alla possibile uscita di “Black Widow“, l’imminente avventura dei supereroi Marvel con protagonista Scarlett Johansson, sul servizio di streaming Disney Plus. Black Widow è attualmente programmato per l’uscita nei cinema il 7 maggio, il che lo renderebbe il primo blockbuster del 2021. “Intendiamo ancora che sia un’uscita nelle sale”, ha detto Chapek giovedì durante la chiamata trimestrale degli utili della Disney. Tuttavia, Bob Chapek ha rifiutato di chiarire se “Black Widow” uscirà nei cinema a maggio come previsto, o se sarà ritardato fino a quando il botteghino potrà garantire incassi ragionevoli.

Mulan e Soul rilasciati direttamente sulla piattaforma



I film Marvel in genere hanno budget di produzione intorno ai $ 200 milioni (e molti altri milioni da commercializzare a livello globale), il che rende praticamente impossibile realizzare un profitto in un momento in cui quasi nessuno va al cinema. “Osserveremo con molta attenzione la riapertura dei teatri e il sentimento dei consumatori al ritorno al cinema“, ha spiegato Chapek.

Durante la pandemia, la Disney ha fatto alcune mosse coraggiose per compensare la chiusura delle sale cinematografiche. “Mulan” ha saltato completamente i cinema statunitensi ed è stato lanciato su Disney Plus a un prezzo premium. “Soul” della Pixar è stato presentato in anteprima sulla piattaforma senza alcun costo aggiuntivo per i clienti. Entrambi i film sono stati proiettati nei cinema internazionali, generando rispettivamente $ 69 milioni e $ 104 milioni. Queste vendite di biglietti sono modeste date le circostanze, ma sono una frazione di ciò che lo studio si aspettava di raccogliere quando hanno avuto il via libera.

Bob Chapek ha osservato che “Soul”, un film d’animazione ben recensito, ha avuto un impatto positivo sull’acquisizione e sulla fidelizzazione degli abbonati a Disney Plus sin dal suo lancio il giorno di Natale. Il servizio di streaming ha raggiunto 94,9 milioni di clienti in tutto il mondo a partire dal 2 gennaio 2021. Ovvero un aumento di oltre 8 milioni rispetto allo scorso mese, il 2 dicembre.