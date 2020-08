Tutte le stagione di Buffy l’Ammazzavampiri arrivano su Amazon Prime Video

Amazon ha annunciato che tutte e sette le stagioni di Buffy l’Ammazzavampiri saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 1° settembre. Dopo tante voci sul ritorno di Buffy Summers, ecco la conferma di Amazon che introduce nella sua piattaforma streaming una delle Serie TV più amate.

Finalmente Buffy l’Ammazzavampiri in streaming

Dopo 17 anni dalla fine della settima e ultima stagione, Buffy ritorna a gran voce nello scenario delle piattaforme streaming contemporaneo. La serie di Joss Whedon è infatti una delle saghe più apprezzate e vanta ancora oggi migliaia di fan in tutto il mondo. Nonostante gli anni, la presenza dell’Ammazzavampiri più famosa della TV è rimasta costante grazie a una solida community e alla creazione di altre opere come il recente fumetto dedicato a Buffy o la mini-serie a fumetti con protagonista Willow.

La serie TV era disponibile sul catalogo americano di Amazon Prime Video già da tempo e fra qualche giorno, avremo finalmente modo di rivedere le avventure di Buffy in streaming anche in italia.

In merito a Buffy – l’Ammazzavampiri

Per chi ancora non la conoscesse, la serie TV racconta le avventure di Buffy Summers, una liceale prescelta per il ruolo di Cacciatrice per difendere la terra dai Vampiri e dai demoni che cercano di riportare la loro supremazia nel mondo. Insieme a Buffy, interpretata da Sarah Michelle Gellar, troviamo i suoi amici Willow, interpretata da Alyson Hannigan, Xaneder, interpretato da Nicholas Brendon e dal mentore Rupert Giles, interpretato da Anthony Head.

La serie si sviluppa in 7 stagioni da 22 episodi ciascuna salvo la prima stagione che ne conta 12. Tutte le puntate saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 1° settembre.

Siete contenti di questo annuncio? Ma soprattutto, siete pronti al Binge Watching di Buffy l’Ammazzavampiri?