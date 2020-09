Candyman: il remake rimandato al 2021

Per il film è il terzo rinvio, originariamente l'uscita era prevista il 12 giugno

Candyman – il sequel spirituale del regista Nia DaCosta dell’omonimo film horror del 1992 di Bernard Rose – arriverà nelle sale il prossimo anno. Secondo Deadline, la pellicola è stata ancora rinviata e dovrebbe arrivare nel 2021. Al momento non è disponibile una data di uscita specifica. Questo segna il terzo rinvio per Candyman. L’uscita era originariamente prevista per il 12 giugno prima di essere rimandata al 25 settembre e poi al 16 ottobre. Il trailer ci ha intanto permesso di dare una prima occhiata allo show.

La sinossi ufficiale di Candyman

Ecco la sinossi di Candyman. “Per quanto i residenti possano ricordare, gli abitanti del quartiere Cabrini Green di Chicago restano terrorizzati da una storia di fantasmi, una leggenda metropolitana che di passaparola in passaparola raccontava di un killer soprannaturale con un gancio al posto di una mano, facilmente convocato da coloro che hanno il coraggio di ripetere il suo nome cinque volte di seguito guardando in uno specchio”. “Oggi, un decennio dopo che le torri Cabrini sono state demolite, l’artista visivo Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) e la sua fidanzata, la direttrice della galleria Brianna Cartwright (Teyonah Parris), si trasferiscono in un condominio di lusso a Cabrini”.

Una storia ricca di colpi di scena. La sinossi continua: “Con la carriera pittorica di Anthony sull’orlo del baratro, un incontro casuale con un vecchio di Cabrini Green (Colman Domingo) espone Anthony alla natura tragicamente orribile della vera storia dietro Candyman”. Il protagonista: “Ansioso di mantenere il suo status nel mondo dell’arte di Chicago, Anthony inizia a esplorare questi dettagli macabri nel suo studio”. “Come una nuova tendenza per i dipinti, aprendo inconsapevolmente una porta a un passato complesso che mette a repentaglio la sua sanità mentale”. Tutto ciò: “Scatena un’ondata terrificante di violenza virale che lo mette in rotta di collisione con il destino”.