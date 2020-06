Dopo mille tentativi, rinvii e discussioni, il Festival di Cannes 2020 non si terrà. La decisione si è resa necessaria a causa della pandemia che in queste ore sta ancora travolgendo il mondo, che renderebbe impossibile realizzare la nuova edizione. Una scelta difficile, soprattutto considerata la lineup che l’organizzazione aveva preparato per quest’anno, rivelata nelle ultime ore dal delegato generale dell’evento Thierry Frémaux.

Cannes 2020, ecco chi avrebbe dovuto partecipare

Sono infatti tantissimi i film che avrebbero dovuto essere presenti all’evento. Una serie di pellicole molto attese che proprio sulla Croisette si sarebbero mostrati per la prima volta a un ampio pubblico. Fra tutti spicca sicuramente The French Dispatch, nuovo lavoro dell’apprezzato regista Wes Anderson. Ma nell’elenco si trovano prodotti per tutti i gusti, dal film d’animazione Soul dei Pixar Animation Studios a Lover’s Rock e Mangrove di Steve McQueen. E ancora Peninsula di Sang-ho Yeon, Des Hommes di Lucas Belvaux, Aya and the Witch di Goro Miyazaki e Falling, debutto alla regia di Viggo Mortensen.

Di seguito potete trovare l’elenco completo dei titoli che avrebbero dovuto essere protagonisti al Festival di Cannes 2020:

The French Dispatch di Wes Anderson

Summer of 85 di François Ozon

True Mothers di Naomi Kawase

Lover’s Rock di Steve McQueen

Mangrove di Steve McQueen

Druk (Another Round) di Thomas Vinterberg

Peninsula di Sang-ho Yeon

ADN di Maïwenn

Soul di Pete Docter

Ammonite di Francis Lee

Falling di Viggo Mortensen

Broken Keys di Jimmy Keyrouz

Truffle Hunters di Gregory Kershaw and Michael Dweck

Aya and the Witch di Goro Miyazaki

Limbo di Ben Sharrock

Heaven di Im Sang-soo

Last Words di Jonathan Nossiter

Des Hommes di Lucas Belvaux

Passion Simple di Danielle Arbid

Good Man di Marie-Castille Mention Schaar

The Things We Say, the Things We Do di Emmanuel Mouret

John and the Hole di Pascual Sisto

Here We Are di Nir Bergman

Rouge di Farid Bentoumi

Sweat di Magnus von Horn

Teddy di Ludovic and Zoran Boukherma

Un médecin de nuit di Elie Wajeman

Enfant Terrible di Oskar Roehler

Nadia, Butterfly di Pascal Plante

Pleasure di Ninja Thyberg

Slalom di Charlène Favier

Casa de Antiguidades di João Paulo Miranda Maria

Ibrahim di Samuel Gueismi

Gagarine, Fanny Liatard di Jérémy Trouilh

16 Printemps di Suzanne Lindon

Vaurien di Peter Dourountzis

Garçon chiffon di Nicolas Maury

Si Le Vent Tombe di Nora Martirosyan

On the Way to the Billion di Dieudo Hamadi

9 Days at Raqqa di Xavier de Lauzanne

Cévennes di Caroline Vignal

French Tench di Bruno Podalydès

Un Triomphe di Emmanuel Courcol

Le Discours di Laurent Tirard

L’Origine du Monde di Laurent Lafitte

Flee di Jonas Poher Rasmussen

Eight and a Half di Ann Hui, Sammo Kam-Bo Hung, Ringo Lam, Patrick Tam, Johnnie To, Hark Tsui e John Woo, Woo Ping Yuen

Cosa ne pensate? Quali di questi titoli non vedete l’ora di scoprire al cinema?