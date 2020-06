La Festa dell’Unicorno è stata ufficialmente annullata per il 2020. Il popolare evento, che ogni anno raccoglie migliaia di appassionati a Vinci salterà l’edizione che avrebbe dovuto tenersi fra pochi giorni. Considerata la situazione attuale, con un’emergenza sanitaria ancora in corso, gli organizzatori hanno spiegato le ragioni per cui non sarà possibile riproporre la Festa.

La Festa dell’Unicorno non ci sarà quest’anno, l’annuncio su Facebook

Nel corso del post, che potete trovare qui di seguito, l’organizzazione spiega come la decisione non sia stata facile. Per molti quest’occasione è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, un impegno costante per realizzare l’edizione migliore possibile.

Non è facile trovare le parole.La Festa dell’Unicorno per noi non è solo un evento, ma è un qualcosa che come tutte le… Gepostet von Festa dell'Unicorno am Mittwoch, 3. Juni 2020

Tuttavia, a causa dell’attuale situazione non si ritiene possibile vivere l’evento nella spensieratezza e armonia che caratterizzano tipicamente la Festa di Vinci. L’attenzione alla sicurezza di operatori, residenti e chiaramente degli stessi visitatori è un punto fondamentale. La conformazione della cittadina non aiuterebbe a mantenere le distanze sociali necessarie per contenere ancora il contagio. Per questo motivo quindi si è deciso di annullare la Festa dell’Unicorno.

Una decisione che negli ultimi mesi si è scelto di rimandare il più possibile. Tutto nella speranza di una possibile evoluzione positiva della situazione. Nonostante le “luci di speranza” si siano accese, come spiega il post, è ancora troppo presto per poter parlare di una nuova edizione della Festa dell’Unicorno.

Una notizia che farà sicuramente dispiacere a tutti gli appassionati che ogni anno scelgono di prendere parte a questo evento. Un annuncio che peraltro segue i tanti negli ultimi mesi hanno riguardato le grandi manifestazioni, della cultura Nerd e non solo.