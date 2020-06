I Looney Tunes battono Game of Thrones

Secondo HBO Max i Looney Tunes sono più amati di Game of Thrones. Bloomberg News ha analizzato il recente lancio di HBO Max e ha riferito che il nuovo “Looney Tunes Cartoon”, una nuova interpretazione dei personaggi classici di Bugs Bunny e Daffy Duck, è stato lo spettacolo più richiesto. Questi dati provengono da Parrot Analytics, che misura la popolarità dei programmi TV. Cosa possibile grazie a fattori online come i like dei social media, le valutazioni dei fan e persino la pirateria. Ricordiamo che HBO Max è un servizio di video on demand statunitense di proprietà della WarnerMedia Entertainment, una divisione di WarnerMedia della AT&T.

Solo The Mandalorian ha battuto i Looney Tunes

Secondo i dati di Parrot Analytics, mentre Looney Tunes è attualmente molto richiesto (circa 19 volte di più rispetto allo spettacolo medio), non regge ancora il confronto rispetto all’impatto che Disney+ ha avuto con The Mandalorian. Tale analisi può essere probabilmente estesa a tutto il lancio di HBO Max. È stato un successo su molti fronti, ma non è stato un grande successo come Disney+. C’è anche da considerare che il debutto di HBO Max alla fine di maggio è arrivato quando l’attenzione è stata sicuramente focalizzata altrove, per colpa dello sconvolgimento sociale causato dal coronavirus.

Guardando in prospettiva, HBO Max sta andando molto meglio di Quibi, che ha avuto un lancio non positivo. L’obiettivo di Quibi di essere il servizio di streaming per un mondo in movimento di telefoni cellulari si è schiantato contro la realtà dei blocchi di quarantena durante l’epidemia di COVID-19.