Quando è diventato degno di Mjolnir Capitan America?

Avengers: Endgame, passato ormai un anno dall’uscita, continua ad essere oggetto di discussione. Uno dei momenti della pellicola che più hanno fatto riflettere è quello in cui Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) ha impugnato il Mjolnir di Thor nella lotta contro Thanos (Josh Brolin). Per molti fan della Marvel, questo ha confermato una teoria lunga anni secondo cui Steve fosse “degno” di impugnare il martello. Durante il recente Quarantine Watch Party of Avengers di ComicBook.com: Endgame, i co-sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely sono stati interrogati sulla volta precedente in cui Steve ha provato a impugnare il martello, durante la scena della festa in Avengers: Age of Ultron.

Come ha sostenuto Markus, Steve non è stato veramente degno del martello in quella sequenza, perché stava ancora mantenendo il segreto di Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) che ha ucciso i genitori di Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.). Lo scorso anno il dirigente dei Marvel Studios, Louis D’Esposito, ha discusso della questione, affermando invece che Steve aveva scelto di non sollevare il martello durante Age of Ultron.

La teoria di Louis D’Esposito

“Penso che uno dei momenti più speciali di questo film sia quando Captain America rifiutò di sollevare il Mjolnir”, ha infatti dichiarato D’Esposito l’anno scorso. “Se ti ricordi di Ultron, erano tutti seduti nel complesso dei Vendicatori a Manhattan, e c’è una festa, sono tutti un po’ ubriachi, tutti cercano di sollevare il martello”. Per poi ricordare: “È il turno di Captain America, guarda in faccia Thor che dice: “Penso che potrebbe essere in grado di farlo”, ma Captain non lo prende”. Il motivo è semplice: “Captain avrebbe sempre potuto raccoglierlo. A quel punto non voleva farlo perché non sarebbe stato giusto”.

Joe Russo, che ha co-diretto Endgame, ha anche sostenuto che Steve è sempre stato degno, ma che svelare momento così epico ne sarebbe valsa la pena. “Penso che tutti quelli che sono fan della Marvel in quel momento in cui Cap ha testato il martello, hanno sentito nel profondo del loro cuore che era degno e che poteva potenzialmente sollevarlo e che il ragazzo non sarebbe speciale se un giorno non lo avesse fatto”, ha concluso.