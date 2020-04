Un video mostra il debutto di Brie Larson come Captain Marvel

I registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, hanno condiviso un breve video dietro le quinte che mostra Brie Larson nel suo primo giorno nei panni dell’eroina Captain Marvel. Nel video – che dura circa quattro secondi – Larson sfoggia il costume all’interno della nave dei Guardiani della Galassia, il Benatar. L’attrice si avvicina per abbracciare Scarlett Johansson, mentre Chris Evans guarda con un sorriso. All’inizio del video si può distinguere una persona che sembra essere Don Cheadle – che interpreta War Machine – nell’angolo in basso a destra.

Di seguito il video postato su twitter:

This was @brielarson’s first day ever as Captain Marvel… And here’s a quick video of her greeting the cast for the first time. #AvengersAssemble pic.twitter.com/ewMLDqgVGk — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 27, 2020

Captain Marvel 2 atteso per l’8 luglio 2022

Per coincidenza, Brie Larson ha effettivamente lavorato con Evans e Johansson prima di entrare a far parte dell’MCU, apparendo al fianco del primo nel 2010 in Scott Pilgrim vs. the World e cik secondo nel 2013 in Don Jon. “Questo è stato il primo giorno di Brie Larson come Captain Marvel. Ed ecco un breve video del suo saluto al cast per la prima volta. #AvengersAssemble”, hanno fatto sapere i Russo nella didascalia del breve filmato. L’attrice riprenderà il ruolo di Carol Danvers nel sequel di Captain Marvel che è attualmente previsto per l’8 luglio 2022.

Basato sul personaggio fumettistico della Marvel Comics Carol Danvers, Captain Marvel è il ventunesimo film del Marvel Cinematic Universe. Il cast include Brie Larson nel ruolo di protagonista, accompagnata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace. Oltre a Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law. La storia, ambientata nel 1995, segue Carol Danvers nel suo percorso per diventare Capitan Marvel, dopo che la Terra è finita al centro di un conflitto tra due mondi alieni. Di recente una scena tagliata di Captain Marvel ci mostra il vero aspetto della Suprema Intelligenza. Parliamo dell’entità superiore che nel film è interpretata da Annette Bening. Nella realtà il personaggio ha un aspetto inquietante.