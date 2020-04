Ryan Reynolds odia ancora Lanterna Verde

Ryan Reynolds non è molto contento di come siano andate le cose per Lanterna Verde di Martin Campbell. Invece di lanciare un nuovissimo franchise di supereroi e una nuova era per i film della DC Comics, lo show è stato travolto dalla critica e ha finito per essere un enorme flop. La buona notizia è che la carriera di Reynolds da allora si è ripresa, in gran parte grazie al successo di Deadpool e del suo sequel, ma a quanto pare l’attore continua a portare rancore verso il personaggio.

L’episodio più recente è arrivato a seguito della disponibilità di Lanterna Verde a un prezzo estremamente basso in digitale. Pur riconoscendo che il film è disponibile per meno di un dollaro, un fan di Ryan Reynolds lo ha contattato su Twitter per chiedergli se valesse la pena rivisitarlo. La risposta dell’attore è stata schietta: “Lascia perdere”.

Ryan Reynolds pronto per una nuova pellicola

Ryan Reynolds sarà protagonista di nuova pellicola diretta dal produttore di Stranger Things, Shawn Levy. Questo prossimo film sci-fi riunirà ancora una volta Levy a Reynolds, visto che i due hanno già collaborato assieme in Free Guy, una commedia fantascientifica che racconta le vicissitudini di un cassiere di banca. Il nuovo show punterà sui viaggi nel tempo e Reynolds vestirà infatti i panni di un uomo che tornerà indietro nel tempo per spingere il se stesso tredicenne ad avere un confronto con il proprio padre. Jonathan Tropper dovrebbe occuparsi di riscrivere la sceneggiatura precedentemente ideata da T.S. Nowlin. Non si conosce ancora la data di uscita, ma il nuovo progetto è provvisoriamente programmato per iniziare le riprese alla fine di quest’anno, coronavirus permettendo.