Dopo un incasso che ha superato il miliardo di dollari al botteghino globale, l’arrivo di Captain Marvel 2 sembra quasi scontato. Nonostante il film non è stato annunciato tra quelli della fase 4 del MCU e Brie Larson, la sua attrice protagonista, non sappia nulla. Situazioni che cozzano rispetto alle parole di Kevin Feige che ha già ribadito più volte che un sequel di Captain Marvel è in cantiere. L’attrice Brie Larson ha rivelato a Variety, alla domanda diretta sull’inizio delle riprese dello show, ha risposto di non sapere ancora nulla.

Captain Marvel 2, le dichiarazioni di Brie Larson

Queste alcune sue dichiarazioni: “Non so davvero a cosa lavorerò, il che è molto eccitante. Non so nemmeno quale sarà la mia vita! E la maggior parte di quest’anno, sapete, ho dovuto affrontare il tour stampa”. Un futuro quindi ancora tutto da costruire: “Ma poi nell’ultima metà dell’anno, mi sono concentrata molto di più sul fare quello che voglio fare al di là del mio lavoro. Mi sento come se questo fosse stato un periodo di incubazione”. L’attrice sembra puntare su nuovi progetti: “Incubazione perché sto sviluppando dei progetti sto anche lavorando su me stessa dicendo: “OK, compirò 30 anni. Ho lavorato molto. Devo solo cambiare e vedere cosa c’è per me – guarda chi sei adesso e in che modo vuoi crescere”.

Di recente l’attrice ha condiviso uno scatto dal set di Avengers: Endgame in cui la vediamo in scena con 2 supereroi: Black Panther e Spider-Man. Uno scatto che ha incuriosito i tantissimi fan portandoli a sviluppare svariate teorie anche sul sequel di Captain Marvel. Ricordiamo, infine, che il primo capitolo è un film del 2019 co-scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck. Il film è scritto dalla coppia Anna Boden e Ryan Fleck insieme a Geneva Robertson-Dworet e Jac Schaeffer. Il cast include Brie Larson nel ruolo di protagonista, accompagnata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law.