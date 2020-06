La catena è il marchio principale di CEC Entertainment, Inc. e ha sede a Irving, in Texas

I bambini degli anni ’80 e ’90 ricordano e amano Chuck E.Cheese, un’oasi di videogiochi e cibo. La catena è il marchio principale di CEC Entertainment, Inc. e ha sede a Irving, in Texas. Nel menu la pizza la fa da padrone e nella struttura si trovano anche giochi arcade, giostre e spettacoli animatronic al centro dell’intrattenimento familiare. Purtroppo, Chuck sembra avere ora qualche problema. Il Wall Street Journal riferisce che la società è stata colpita in modo particolarmente duro dalla pandemia di coronavirus e ora è “in trattativa con i suoi istituti di credito per raccogliere fondi per evitare la dichiarazione di fallimento” dopo aver accumulato circa $ 1 miliardo di debito.

La prima apertura avvenne nel 1977

Chuck E. Cheese è stato aperto per la prima volta nel sud della California nel 1977 come idea di Noah Bushnell, uno dei fondatori originali di Atari. Negli ultimi mesi, la catena ha venduto prodotti alimentari per il ritiro e la consegna sotto il nome di Pasqually’s Pizza & Wings durante la pandemia di coronavirus 2019-2020. La prima sede è stata aperta a San Jose, in California, come Pizza Time Theater di Chuck E. Cheese, il 17 maggio 1977. Il concept è stato creato dal cofondatore di Atari Nolan Bushnell, accreditato con la diffusione di videogiochi come Pong.

Il Pizza Time Theater è stato il primo ristorante per famiglie a integrare cibo, intrattenimento animato e sala giochi al coperto. A seguito di una dichiarazione di fallimento nel marzo 1984, la catena fu acquisita dal concorrente ShowBiz Pizza Place nel maggio 1985, formando ShowBiz Pizza Time, Inc. Nel 1990, la società iniziò a unificare i due marchi con l’obiettivo di rinominare ogni posto per Chuck E. Cheese’s Pizza. Il nome è stato abbreviato nel 1994 da Chuck E Cheese. ShowBiz Pizza Time, Inc. è diventata CEC Entertainment, Inc. nel 1998. Il ristorante ha cambiato il nome nel 2019, in Chuck E Cheese. A dicembre 2019, CEC Entertainment possedeva 612 sedi di Chuck E. Cheese in 47 stati e 16 paesi.