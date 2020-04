Ci sarà un sequel di TRON: Legacy?

TRON: Legacy potrebbe avere un sequel, come ha confermato il regista Joseph Kosinski. Quest’ultimo, intervistato da ComicBook, ha infatti spiegato che: “C’è sempre stato un interesse nei confronti di un possibile sequel fin dai tempi di Tron Legacy”. Le possibilità sono dunque concrete: “Si è sempre parlato e discusso della possibilità di fare un altro film e continuare la storia”. Il filmmaker ha poi svelato un aneddoto: “Alcuni anni fa ero in Cina e ho visto mentre costruivano l’attrazione dedicata a TRON a Shangai, che sembra essere piuttosto fantastica. Mi piacerebbe salirci e vivere quell’esperienza prima o poi”. I fan che spingono d’altronde sono tanti: “Penso sia ancora un bel gioiello tra le proprietà intellettuali in mano alla Disney e penso ci siano fan e persone che continuano a sostenere una continuazione. Quindi potrebbe accadere”.

Il terzo film avrebbe dovuto intitolarsi TRON: Ascension

Joseph Kosinski ha continuato la sua analisi spiegando le condizioni ottimali per produrre il sequel. “Penso sia possibile e ne valga la pena. Credo ci siano abbastanza idee nel franchise, e il fatto che sia così unico e niente riesca ad apparire simile a quella storia di TRON”. Il terzo film, che avrebbe dovuto intitolarsi TRON: Ascension, vedeva nel cast la presenza di Jared Leto e Cillian Murphy.

Nel caso in cui venisse sviluppato il sequel di TRON: Legacy, sarà necessario che a livello visivo punti molto in alto. Kosinski infatti spiega che: “Non appena esce un TRON, bisogna spingersi oltre in qualche modo. Si tratta di un requisito fondamentale in un film di TRON, deve essere ambizioso dal punto di vista tecnico e narrativo e lo stesso deve accadere con le idee alla base”. Spiega il regista. Che conclude: “Quelle del regista Steven Lisberger per il primo film anticipavano i tempi. Penso sia un elemento obbligatorio per ogni film del franchise. Non riesco a immaginare l’arrivo di un film di TRON ogni due anni”.