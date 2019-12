Proseguono le iniziative di The Space Cinema per avvicinare sempre di più i giovani spettatori al grande schermo. Con Cinema Park gli appuntamenti saranno in programmazione la domenica mattina e nei giorni festivi per proporre al grande pubblico, con occhio particolare alle famiglie. Ogni volta un film d’animazione diverso, scelto fra i titoli più amati della stagione cinematografica, ad un prezzo speciale di 2,90 €. Primo appuntamento previsto per il 15 dicembre con la nuova avventura de La Famiglia Addams, che dovrà fronteggiare l’infida conduttrice di reality televisivi di nome Margaux Needler.

The Space Cinema, tutti i prossimi appuntamenti

Domenica 22 dicembre, sarà la volta di Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. È la storia dell’incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna attraverso le meraviglie dei ghiacci, alla scoperta di paesaggi strepitosi, natura incontaminata e animali stupendi. Giovedì 26 dicembre toccherà ai simpatici mostriciattoli di Pupazzi alla Riscossa che vivono ad Uglyville, un luogo allegro e colorato, nel quale la stravaganza è ben vista.

Domenica 29 dicembre, invece, sarà la volta di Dora e La Città Perduta, il live action della giovane esploratrice alla scoperta della cultura Inca. Per la fine dell’anno, The Space Cinema regalerà la speciale anteprima di Playmobil – The Movie, in un appuntamento previsto sempre per il 29 dicembre. Il film arriverà poi in tutte le sale del circuito il 31 dicembre prossimo. Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorellina maggiore, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa.

A gennaio, sarà invece il turno di uno dei film fantasy più apprezzati dal pubblico di questa stagione cinematografica. Malefica e la principessa Aurora torneranno sugli schermi delle sale The Space Cinema per un secondo appuntamento con il sequel della storia. L’appuntamento con Maleficient – Signora del Male è previsto domenica 5 gennaio con una replica prevista per il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania. Per la programmazione completa e acquistare i biglietti per accedere agli spettacoli mattutini la domenica e nei giorni festivi basta andare sull’app The Space Cinema o sul sito ufficiale.