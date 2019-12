Pingu in 3D, le nuove avventure arrivano su Cartoonito

Dal 31 dicembre su Cartoonito (canale 46 del Digitale Terreste), in prima TV assoluta, tornano nella nuovissima versione in grafica 3D le avventure di Pingu, il pinguino più amato di sempre. L’appuntamento sarà con l’inedito show Pingu in Città.

Pingu nella nuova serie in grafica 3D

Se siete vissuti sulla Luna fino ad ora, vi ricordiamo che Pingu è una serie animata per bambini nata nel 1986, e realizzata in Svizzera Italiana, che narra le storie di un simpatico pinguino e della sua famiglia dal linguaggio indecifrabile. la particolarità di questo show, oltre alla tecnica del claymation, è la capacità di essere sempre vario nonostante non vengano mai usate parole di senso compiuto nei dialoghi dei vari protagonisti.

Cartoonito si prepara a festeggiare il Natale 2019 con una programmazione speciale dedicata a tutta la famiglia, con tanti show in Prima TV assoluta e una selezione dei programmi più amati.

Tra gli appuntamenti da non perdere su Cartoonito ci sarà dunque Pingu in Città, la nuovissima serie con protagonista il pinguino più famoso e simpatico di sempre.

Conosciuto in tutto il mondo e adorato da grandi e piccini, Pingu approda sul canale con una nuova e divertente serie in grafica 3D che replica alla perfezione la tecnica originale della Claymation (plastilina in stop-motion).

Di seguito la sinossi ufficiale:

Dal piccolo villaggio in cui viveva, Pingu si è trasferito con tutta la famiglia in una grande città dove avrà l’opportunità di conoscere tanti nuovi amici pinguini. Con la sua energia e voglia di fare, Pingu in ogni episodio cercherà di aiutarli nel loro lavoro quotidiano, finendo però per combinare una marea di pasticci! Fortunatamente, alla fine riuscirà a sistemare le cose e far si che la giornata si concluda nel modo giusto…

Famoso e amato in tutto il mondo, la parlata del celebre pinguino è, da sempre, uno degli elementi più riconoscibili dello show.

Pingu in Città andrà in onda dal 31 dicembre, tutti i giorni, alle ore 18.00 su Cartoonito.