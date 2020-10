Proseguono i lavori per il live-action di Cip & Ciop per Disney+

Il film Disney live-action Cip & Ciop: Agenti Speciali sarà girato in primavera e potrebbe riunire il cast originale della serie animata di Disney Channel, secondo un nuovo rapporto. Akiva Schaffer (Hot Rod, Brooklyn Nine-Nine) di Lonely Island dirige il film originale precedentemente annunciato per Disney+ con i produttori Todd Lieberman (Disney live-action La bella e la bestia) e David Hoberman (I Muppets). Quando Schaffer è salito a bordo di Chip ‘n’ Dale nel maggio 2019, i rapporti hanno descritto il film ibrido come “qualcosa di autoreferenziale e interessante”.

Le riprese previste a primavera

Si dice che la sceneggiatura di Dan Gregor e Doug Mand non sia una storia di origine o una storia di un’agenzia investigativa. Agenti Speciali inizierà le riprese la prossima primavera a Los Angeles, secondo The DisInsider. Inoltre, il rapporto ancora non confermato è che il cast vocale dello show riprenderà i loro ruoli come versioni animate in CG dei personaggi pelosi. Tress MacNeille sarà Chip e Gadget, Corey Burton sarà Dale e Zipper e Jim Cummings invece Monterey Jack.

Nella serie animata Cip & Ciop: Agenti Speciali, che ha trasmesso 65 episodi tra il 1989 e il 1990, Chip e Dale sono i proprietari di un’agenzia investigativa. I due risolvono crimini su piccola scala insieme al pilota-inventore-meccanico Gadget, il dipendente dal formaggio Monty e il suo mosca domestica sidekick Zipper. Agenti Speciali è una delle numerose rivisitazioni live-action in lavorazione a Disney+. La società sta attualmente sviluppando un live-action Lilo & Stitch, basato sull’omonimo film d’animazione del 2002, così come un remake live-action del suo Robin Hood animato del 1973 per Disney+. Cip & Ciop (Chip ‘n Dale) sono due personaggi immaginari dei cartoni animati e dei fumetti della Disney. Il nome inglese Chip ‘n’ Dale è un gioco di parole basato sul nome del celebre mobiliere “Chippendale”.