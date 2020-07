Constantine: come sarebbe stato un sequel dello show?

Keanu Reeves, il regista Francis Lawrence e il produttore Akiva Goldsman si sono ritrovati per un panel virtuale al Comic-Con @Home per parlare del cinecomic Constantine che ha festeggiato il suo 15esimo anniversario. L’adattamento DC Comics è stato spesso al centro di alcuni rumor su un possibile sequel, considerando anche la crescente popolarità di Reeves. Argomento caldo che durante la chiacchierata è logicamente emerso. Queste le parole di Goldsman: “Sì. Oh mio dio si. Si è parlato molto della cosa. “Volevamo fare un sequel fin dall’inizio in realtà, un sequel rated-r. Penso che, anche dopo tutti questi anni, lo faremmo già da domani se ne avessimo la possibilità”. Ma: “Credo che per gli studi che lo hanno realizzato, ovvero Village Roadshow e Warner Bros., fu un film molto strano. Non aveva l’azione che si aspettavano…forse”.

Previsto un incontro tra Constantine e Gesù

Il regista ha poi spiegato: “Non è un film di “genere”, aveva diverse sfumature ed è penso che sia stato questa caratteristica a distinguerlo in maniera positiva”. Svelando una chicca: “Per quanto riguarda il sequel ne abbiamo parlato e abbiamo avuto diverse idee. Avevamo pensato anche di un incontro fra Constantine e Gesù … Sì, diciamo che abbiamo approfondito l’idea di un sequel”.

È stato recentemente svelato che Keanu Reeves e Francis Lawrence si sarebbero incontrati per parlare di un sequel. Il regista ha spiegato: “Abbiamo sicuramente parlato di sequel, ma ne abbiamo parlato più noi tre che la Warner Bros”. Ma: “Va detto che all’epoca non venne molto apprezzato né dal pubblico né dalla critica, ma la cosa interessante è che nei 15 anni dalla sua uscita, ogni volta che faccio un film e vado in giro per il mondo e faccio conferenze stampa, mi ritrovo ad autografare i DVD di Constantine”. Infine il regista spiega che: “Le persone adorano davvero questo film. Penso che abbia trovato una nuova vita dopo la sua uscita”.