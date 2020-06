La serie ‘Cops‘, il reality show che narra le gesta della polizia mostrando i suoi inseguimenti e il blocco dei sospettati, è stato cancellato. L’esordio della 33esima stagione su Paramount Network era previsto per il prossimo 15 giugno. La decisione è arrivata a seguito delle manifestazioni per la morte di George Floyd. Rashad Robinson, direttore dell’associazione “Color of Change”, ha affermato che “Cops” ha sempre rappresentato “il peggior modo in cui la povertà, il crimine e le comunità di colore vengono mostrate in televisione”. Mentre Un portavoce di Paramount Network ha annunciato che: “Cops non tornerà su Paramount Network e non abbiamo nessun piano attuale e futuro per un suo ritorno”.

La serie è stata creata nel 1989

Prima in onda su Fox nel 1989 e in esecuzione per 25 stagioni, Spike TV ha poi ripreso la serie nel 2013. Lo show è stato creato da John Langley e Malcolm Barbour e la prima messa in onda è stata precisamente l’11 marzo 1989. Ha incluso 750 episodi solo fino al 21 marzo 2009, vincendo il premio della televisione statunitense nel 1993 oltre a ricevere quattro nomination agli Emmy Awards. La serie è stata girata in 140 diverse città degli Stati Uniti oltre che ad Hong Kong, Londra e nell’ex Unione Sovietica. Il programma è ben noto per la sua sigla, Bad Boys, eseguita dal gruppo reggae Inner Circle.

Tutti gli episodi di Cops, con l’eccezione della prima stagione, iniziano con il disclaimer, “Cops è girato sul posto con gli uomini e le donne delle forze dell’ordine. Tutti gli indagati sono innocenti fino a prova contraria in una corte di giustizia”. Il disclaimer della prima stagione è stato leggermente diverso, recitando: “Cops è girato sul posto, senza nulla di organizzato. Tutti gli indagati sono considerati innocenti fino a prova contraria in un tribunale di diritto”. La rete A&E ha inoltre interrotto le trasmissioni di Live PD, un programma molto simile.