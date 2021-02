Il creatore di Rick and Morty svilupperà una serie sull’Antica Grecia

Dan Harmon, co-creatore dell’amata serie Community e Rick and Morty, sta preparando una nuova commedia animata per la Fox, che dovrebbe debuttare nel 2022. La serie senza titolo sarà ambientata nell’antica Grecia e sarà incentrata “su una famiglia imperfetta di umani, divinità, e mostri che cercano di governare una delle prime città del mondo senza uccidersi a vicenda”.

Le parole di Michael Thorn

Michael Thorn, Presidente di Entertainment, FOX Entertainment, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Dan Harmon trasformerà i miti del primo periodo della civiltà greca in un notevole e tagliente commento della politica, del mondo delle celebrità e della cultura popolare nella società contemporanea”, ha dichiarato Thorn. Per poi spiegare: “Questo progetto è una comedy incredibilmente irriverente raccontata da uno dei narratori più creativi”. Le aspettative sono dunque alte: “Siamo orgogliosi di collaborare con Dan alla realizzazione di questa serie che rafforza il nostro spazio dedicato all’animazione”. Così ha concluso: “Mentre continuiamo a costruire Fox Entertainment, segna un passo importante per noi con la nostra prima serie originale di cui siamo completamente proprietari.”

Dan Harmon ha una storia con la TV di rete che può essere caritatevolmente descritta come travagliata. Lo scrittore /regista/ ha creato Community per la NBC nel 2009. Sebbene abbia ottenuto un seguito di culto estremamente devoto e alcune nomination agli Emmy, le tensioni dietro le quinte sono ben documentate. Infatti Dan Harmon è stato sostituito come showrunner per la stagione 4. Sarebbe tornato per la stagione 5 e una stagione 6 trasmessa sul servizio di streaming Yahoo di breve durata. Ovviamente, avrebbe continuato a co-creare la serie comica animata di fantascienza Rick and Morty con Justin Roiland, che ha ha acquisito uno dei fandom più fedeli che si possano immaginare ed è ancora pronto a fornire almeno altri 70 episodi a Adult Swim.