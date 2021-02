Cruella: online il poster, domani il trailer del live-action su Crudelia DeMon

La Disney ha condiviso una nuova immagine di Emma Stone nei panni di Crudelia de Mon, Cruella, l’adattamento live-action basato sulla carica dei 101. Il sorprendente poster in bianco e nero arriva prima del trailer ufficiale che uscirà domani. Questa foto della Stone nei panni del classico cattivo della Disney rafforza l’idea che questa non è la tipica storia sulle origini del villain.

Hello, Cruel World. New Trailer Tomorrow. pic.twitter.com/oAFK0epmbB — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) February 16, 2021

Il film si svolgerà nella Londra degli anni ’70

Crudelia probabilmente prenderà alcuni spunti da un altro remake Disney live-action, Maleficent. Il film del 2014 ha portato l’iconica maga Malefica (Angelina Jolie) fuori dal mondo della Bella Addormentata e l’ha trasformata in un personaggio complesso e tragico. A differenza delle rivisitazioni più tradizionali, come Il re leone e Aladdin, Crudelia si prenderà più libertà creative con la storia dei 101 dalmata. Il film si svolgerà nella Londra degli anni ’70, con Emma Stone nei panni della versione più giovane dell’affascinante villain. Prima che diventi ossessionata dalle pellicce di cane maculate, la protagonista è una giovane stilista che viene assunta dalla intimidatoria Baronessa (Emma Thompson) nella sua prestigiosa casa di moda.

Non è la prima volta che Crudelia DeMon viene interpretata da una persona in carne ed ossa. Già nel 1996 uscì La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, remake live action del lungometraggio animato, con qualche differenza (ad esempio il live action è ambientato negli anni ’90). Forse uno dei primi lungometraggi Disney che ha trasformato una pellicola d’animazione in un film con attori reali. In questa incarnazione, Crudelia DeMon è interpretata da Glenn Close, che dichiarò di essersi fortemente ispirata al cartoon. L’attrice aveva una certa somiglianza con il personaggio, tanto che una signora in strada la indicò al figlio nel passeggino come la vera Cruella. Glenn Close non poté far altro che assecondare la madre, rivolgendosi al bambino con una risata maligna, cosa che lo fece piangere (con grande dispiacere dell’attrice).