Dal tramonto all’alba: è in arrivo una serie animata

Robert Rodriguez ha annunciato ufficialmente un nuovo progetto. Il regista ha deciso di realizzare una serie animata per sviluppare ancora di più l’universo narrativo del franchise de “Dal tramonto all’alba”. Intervistato da “GamesRadar”, ha illustrato alcuni dettagli sul progetto. Queste le parole del regista: “Ho la mia rete televisiva e c’è bisogno di nuovi contenuti per la programmazione”. Per poi spiegare: “Considerando come io e Quentin (Tarantino) controlliamo ancora i diritti di ‘Dal tramonto all’alba’, gli ho detto che mi piacerebbe espandere la storia di Santanico Pandemonium, così come di tutta la tradizione dei vampiri aztechi”.

Lo show si basa sul film del 1996

La serie TV “Dal tramonto all’alba” è basata sul film del 1996. Questo ebbe nel cast anche George Clooney, Harvey Keitel e Juliette Lewis, ed è il frutto di un’idea dello stesso Tarantino e di Robert Kurtzman. In Italia il lungometraggio è arrivato un anno dopo rispetto agli Usa, a gennaio del 1997, ed è stato vietato ai minori di 14 anni. Al momento non si sa se Robert Rodriguez coinvolgerà i membri del cast dei precedenti progetti.

La storia narra di due fratelli, Seth e Richard Gecko, che in seguito ad una rapina finita in tragedia diventato dei ricercati. Sulla loro strada c’è anche Freddie Gonzalez, un ranger che intende vendicare il proprio mentore, ucciso dai due fratelli mentre fuggivano. Il loro obiettivo per scampare alla cattura è quello di mettere piede in Messico. Un percorso irto di ostacoli. In seguito decidono di prendere in ostaggio un pastore in crisi spirituale, Jacob Fuller, così come i suoi figli Scott e Kate. Da lì inizia una specie di odissea. Il mandante della rapina, Carlos Madrigal, li indirizza infatti verso uno strip club. Quì trovano un covo di terrificanti vampiri. Tutti dovranno combattere per avere salva la vita.