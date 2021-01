Stanno per tornare i fumetti di Magic: the Gathering

Magic: The Gathering tornerà nei negozi di fumetti locali in primavera. BOOM! Studios ha annunciato che pubblicherà una linea di nuovi fumetti di Magic: The Gathering, con la prima serie in uscita nell’aprile 2021. La prima serie di Boom, intitolata Magic, è una serie in corso di Jed MacKay e Ig Guara, e attirerà i lettori da Ravnica a Zendikar. Il nuovo capitolo aprirà con i tentati omicidi di tre Maestri della Gilda di Ravnica: Ral Zarek, Vraska e Kaya. I tre rivali dovranno quindi mettere da parte le loro differenze e viaggiare sul piano di Zendikar, costruendo uno scontro con un personaggio “importante” di Magic: The Gathering.

Le parole di Jed MacKay

“Venticinque anni fa, quando stavo scavando nel cestino dei beni comuni e non comuni per costruire il mio primo mazzo, non avrei mai pensato che un giorno mi sarebbero state consegnate le redini del fumetto di Magic: The Gathering, ma eccoci qui!” ha dichiarato Jed MacKay in un comunicato stampa. “Sono estremamente entusiasta di scavare nel mondo di MAGIC e tutto ciò che comporta, e non vedo l’ora che tutti voi vediate cosa abbiamo preparato per voi!” BOOM! Studios acquisisce la licenza dei fumetti di Magic: The Gathering da IDW, che ha pubblicato più miniserie di fumetti di Magic: The Gathering tra il 2011 e il 2018.

Il gioco di carte collezionabili rimane quello più popolare sul mercato, con diverse grandi uscite pianificate per il 2021. Oltre all’uscita di un set di Kaldheim a tema norreno, Magic: The Gathering ha anche in programma di rilasciare un set basato su Dungeons & Dragons, anch’esso prodotto dallo studio di gioco Wizards of the Coast. Quel set uscirà nell’estate del 2021. Altre uscite previste per il 2021 includono più set nel piano di Innistrad ispirato all’orrore gotico e un nuovo set per Strixhaven. Joe e Anthony Russo stanno anche producendo una serie animata di Magic: The Gathering per Netflix.

Il primo numero di Magic conterrà la copertina di Matteo Scalera, con più varianti di copertine con diversi personaggi di Magic: The Gathering. Inoltre, BOOM! sta anche rilasciando un bundle da collezione con versioni del fumetto con quattro copertine, inclusa una variante esclusiva di Mirka Andolfo.