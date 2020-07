A partire da domani Hamilton farà il proprio debutto su Disney+. Il grande musical vincitore di innumerevoli premi sarà disponibile sulla piattaforma di streaming, così che tutto il mondo possa scoprire questa rappresentazione celebratissima. In attesa del suo debutto ufficiale, arriva uno special look alla versione che arriverà sul servizio, per prepararsi alla visione.

Hamilton, uno sguardo speciale alla versione in arrivo su Disney+

L’opera, creata in ogni sua parte da Lin-Manuel Miranda, si basa sul libro Alexander Hamilton di Ron Chernow. La versione in arrivo su Disney+ è quella messa in scena nel giugno 2016 al The Richard Rodgers Theatre di Broadway e registrata proprio per una futura distribuzione.

Questo spettacolo teatrale è diventato uno dei più grandi fenomeni del settore degli ultimi anni. Nel corso della sua programmazione ha ottenuto ben 11 Tony Award, un Grammy, un Premio Pulitzer e molto altro ancora. Sulla piattaforma di streaming sarà possibile scoprirlo nella sua versione con il cast originale, che comprende Renée Elise Goldsberry, Daveed Diggs, Jasmine Cephas Jones e Lin-Manuel Miranda stesso nel ruolo di Alexander Hamilton.

Dopo aver ottenuto un successo incredibile in tutto il mondo, questa rappresentazione della vita del padre fondatore americano che mischia lo stile classico della musica di Broadway con l’hip-hop, il jazz e l’R&B potrà raggiungere ancora più persone.

A partire dal 3 luglio, vi ricordiamo, Hamilton sarà disponibile su Disney+. Questo contenuto sarà disponibile unicamente in inglese con i sottotitoli nella stessa lingua. Questo perché i piani iniziali prevedevano una distribuzione cinematografica nel 2021, motivo per cui il lavoro di traduzione è ancora in corso.

E voi cosa ne dite? Avete seguito la parabola del successo eccezionale di questo show? Siete curiosi di poterlo finalmente vedere in prima persona direttamente da casa?