Doctor Strange 2: ci sarà il ritorno del Barone Mordo...

Doctor Strange 2 darà il bentornato a un antieroe del primo film. Chiwetel Ejiofor, che interpreta il Barone Mordo nell’universo cinematografico Marvel, ha confermato a Screen Rant che tornerà per il sequel. “Sto arrivando” ha dichiarato l’attore, “Sono molto, molto eccitato per questo film. Ovviamente, la produzione è stata interrotta come di certo saprete. Ma spero di essere di nuovo in pista molto presto e di riprendere da dove avevamo lasciato, quindi sono molto eccitato”, ha aggiunto.

Ejiofor non ha potuto rivelare molto su Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alla domanda specifica su dove si trovasse Mordo durante la battaglia con Thanos vista in Avengers: Endgame, l’attore ha dichiarato: “Tutto quello che posso dire è che credo che verrà rivelato cosa ha fatto in questi anni”.

Doctor Strange 2 ha una nuova data di uscita. Il film uscirà nelle sale americane il 25 marzo 2022. Il sequel sarà diretto da Sam Raimi e avrà come protagonista Benedict Cumberbatch nel ruolo dell’eroe Marvel visto per l’ultima volta in Avengers: Endgame. Con l’ufficialità di Sam Raimi alla regia di Doctor Strange in The Multiverse of Madness è salito alla ribalta anche Bruce Campbell.

Il primo capitolo di Doctor Strange è un film del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures. Il film è stato scritto da Derrickson e C. Robert Cargill ed è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. In Doctor Strange, il neurochirurgo Stephen Strange viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico. Riguardo Samuel Marshall “Sam” Raimi è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. È famoso soprattutto per aver diretto il classico dell’horror La casa e i film della serie Spider-Man.