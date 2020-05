Tom Baker e David Tennant tornano a Doctor Who per un racconto audio

Il mondo di Doctor Who sta per accogliere ancora una volta David Tennant e Tom Baker. I due attori, interpreti di due delle più amate versioni del Signore del Tempo protagonista del franchise, si preparano a tornare nel ruolo, per una speciale avventura. Si tratta di Doctor Who: Out of Time, un racconto audio che vedrà le due incarnazioni del personaggio incrociare le proprie strade.

Doctor Who, in arrivo un crossover con David Tennant e Tom Baker

Questo progetto, annunciato nelle ultime ore da Big Finish, sarà il primo di una trilogia che racconterà di diversi incontri tra le varie versioni del Dottore. E per iniziare non c’era scelta migliore che incrociare le strade del Quarto e del Decimo, due dei più amati in assoluto dalla schiera di appassionati dello show di fantascienza britannico.

La sinossi dell’episodio, rilasciata da Big Finish, recita così:

“La Cattedrale della contemplazione è un enigma, che esiste fuori dal tempo. Attraversa tutta la storia, aprendo le porte nell’universo per offrire ristoro a coloro che ne hanno bisogno. A volte, il Dottore ci fa un salto, quando sta evitando il proprio destino è un posto ideale per avere una prospettiva differente.

Solo che è già stato lì diverse vite prima, quindi quando le barriere dimensionali si spezzano, il suo passato e presente si incrociano. E quando i Dalek invadono e prendono il controllo della Cattedrale, due Dottori devono unire le forze per fermarli o affrontare un doppio sterminio!“.

David Tennant, ha commentato così il suo ritorno a Doctor Who insieme a Tom Baker:

“Tom Baker è stato ovviamente il primo Dottore che abbia conosciuto. Ero piccolo quando ha preso il ruolo e sono cresciuto nei sette anni in cui era lui il Dottore. Ero un grande fan. L’ho incontrato da John Menzies a Glasgow e ha fimato il mio libro. Avevo un pupazzo suo. Tutte queste cose. Tom Baker era assolutamente il Dottore. C’è qualcosa in lui che lo associa al personaggio che è senza tempo“.