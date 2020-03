DuckTales tornerà presto con la nuova stagione

I fan di DuckTales potranno presto scoprire le avventure che i paperi vivranno nella nuova stagione dello show. Fra poco meno di un mese Zio Paperone e compagni torneranno infatti in onda con i nuovi, attesissimi episodi. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale della data di debutto della terza stagione, che è previsto su Disney XD e Disney NOW in america il prossimo 4 aprile.

DuckTales, la nuova stagione inizia il 4 aprile

Come da tradizione, lo show prenderà il via con un evento speciale. Si tratterà di un doppio episodio, che darà l’inizio all’atteso ritorno di questo show. Il gruppo di eroi dai piedi palmati si troverà alle prese con le classiche avventure in giro per il mondo alla ricerca di manufatti antichi e tesori nascosti. Tra gli avversari, spunterà una misteriosa organizzazione d nome F.O.W.L. che metterà i bastoni tra le ruote ai protagonisti, svelando qualche oscuro segreto sul passato di Zio Paperone.

Questo show è una riproposizione con un nuovo stile d’animazione e un nuovo approccio dell’omonimo cartone animato della fine degli anni ’80. Lungo gli episodi ci sono tantissimi richiami ai personaggi di quella serie, con alcune variazioni importanti nella loro storia, ma non solo. Ci sono richiami infatti a tutto il mondo Disney allargato, con citazioni ai fumetti e ad altre serie animate amatissime, a partire da Darkwing Duck.

Nella nuova stagione di DuckTales in particolare ci saranno già alcune new entry assolutamente interessanti. Il poster mostrato allo scorso San Diego Comic-Con infatti raccoglie i tantissimi personaggi che vedremo nel corso dei nuovi episodi, che hanno fatto esultare gli appassionati. Fra questi spiccano Paperina, Pippo, Ocalina Mallard e i protagonisti della serie animata Cip & Ciop agenti speciali.

C’è davvero tantissima carne al fuoco e il 4 aprile non può arrivare troppo presto. E voi, state seguendo il rilancio di DuckTales?