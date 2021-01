Elizabeth Olsen celebra Sam Raimi: “Ha una grande energia”

Il sequel di Doctor Strange ha dovuto attraversare un po’ di difficoltà quando il regista Scott Derrickson ha lasciato il progetto a causa di differenze creative. Il suo sostituto è stato individuato in Sam Raimi. Non abbiamo ancora sentito parlare molto del progetto, a parte il fatto che sarà un film horror e porterà Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. La Olsen è attualmente protagonista in WandaVision e ha parlato con Collider del lavoro sul sequel e del leggendario Raimi. Queste le parole di Elizabeth Olsen: “Amo Sam Raimi. È davvero una persona adorabile, e mi è davvero piaciuta la nostra giocosità insieme e il fatto che ci permettessimo di scoprire cose nuove”. L’attrice ha poi aggiunto: “Ha una grande energia. È un regista molto specifico e ama giocare con la macchina da presa. È stato divertente”. Un attestato di stima profondo quello di Elizabeth Olsen nei confronti di Sam Raimi.



Il cast di Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Sam Rami, è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez. Verrà rilasciato il 25 marzo 2022.

Dopo mesi di speculazioni sul ritorno di Rachel McAdams nel prossimo film di Doctor Strange. un mese fa è arrivatala conferma.La McAdams è arrivata ad un accordo per unirsi a Benedict Cumberbatch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel. Cumberbatch torna anche per riprendere il ruolo del protagonista con Sam Raimi che assume le funzioni di regista. La Marvel non ha commentato. Ci si aspetta che anche Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor riprendano i loro ruoli dal film originale come il collega stregone Wong e il connazionale diventato nemico di Strange Karl Mordo.

Elizabeth Olsen è stata scelta per riprendere il ruolo di Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. Recentemente è emerso che Xochitl Gomez si è unita al cast. I dettagli della trama sono sconosciuti in questo momento, così come il ruolo che avrà McAdams.