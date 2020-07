Emmy Raver-Lampman sostituirà Kristen Bell

L'attrice si è unita alla serie animata di Apple Central Park in una rifusione per il personaggio di Molly Tillerman

La star di Umbrella Academy Emmy Raver-Lampman si è unita alla serie animata di Apple Central Park in una rifusione per il ruolo di Molly Tillerman. Parliamo del personaggio di razza mista doppiato originariamente da Kristen Bell. A giugno, l’attrice e il team creativo dello show hanno reciprocamente deciso che Bell avrebbe fatto un passo indietro rispetto al ruolo. Quest’ultima ha dichiarato che “il cast del personaggio di Molly è un’opportunità per ottenere la rappresentazione giusta”. Ovvero: “Per lanciare un’attrice nera o di razza mista e dare a Molly una voce che risuona con tutte le sfumature e le esperienze del personaggio mentre la disegniamo”.

Kristen Bell appoggia la scelta

L’uscita di Kristen Bell dal ruolo è arrivata dopo la morte di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis che ha scatenato grandi polemiche. Bell ha anche rilasciato una dichiarazione in quel momento, dicendo che la sua voce prestata al personaggio “mostra una mancanza di consapevolezza del mio privilegio”. “Scegliere un personaggio di razza mista con un’attrice bianca mina la specificità della razza mista e dell’esperienza americana nera”, ha detto la Bell.

“Dopo un lungo processo di casting che ha portato una serie di contendenti incredibili in prima linea nella nostra ricerca Molly, non potevamo essere più elettrizzati, onorati e certi di aver trovato il perfetto connubio di personaggi da esprimere grazie alla fantastica Emmy Raver-Lampman”. Ha dichiarato il team creativo di Central Park composto Loren Bouchard, Josh Gad, Nora Smith, Halsted Sullivan e Sanjay Shah. “Dal momento in cui l’abbiamo sentita Molly, sapevamo che era la scelta giusta”. Quando è stata annunciata la partenza di Bell, i creatori hanno detto che sarebbe rimasta con lo spettacolo in un nuovo ruolo, che non è stato ancora determinato. Central Park, che ha un ordine di due stagioni su Apple TV +, proviene dal creatore / EP di Burgers di Bob / EP Loren Bouchard, che lo ha co-creato con la produttrice esecutiva di Bob, Burgers, Nora Smith e Josh Gad.