Thor Love and Thunder sarà “molto romantico”: parola di Taika Waititi!

Il premio Oscar Taika Waititi ha lasciato intendere che il suo imminente Thor: Love and Thunder sarà tanto romantico quanto bizzarro. In un’intervista con la BBC, Waititi ha spiegato: “Abbiamo scritto la sceneggiatura per oltre un anno”. Ha poi rivelato che il film in uscita è “così folle ed è anche molto romantico”. Spiegando l’apparente cambiamento di genere, Waititi ha dichiarato: “Sono innamorato dei romanzi adesso. Voglio fare una storia d’amore. Voglio fare qualcosa che non ho mai fatto o mai curato”.

Ritorna Natalie Portman

Thor: Il pannello Comic-Con del 2019 di Love and Thunder ha sorpreso il pubblico rivelando che Natalie Portman non solo sarebbe tornata, ma avrebbe anche interpretato la donna Thor in quello che sembra essere un adattamento del Mighty Thor, che si è svolto dal 2015 al 2018. Waititi ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe con Thor: Ragnarok del 2017. Ragnarok è stato un successo critico e finanziario, guadagnando oltre $ 850 milioni in tutto il mondo al botteghino. Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder vede Chris Hemsworth nei panni di Thor, Tessa Thompson nei panni di Valkyrie e Natalie Portman nei panni di Jane Foster. Il film arriva nelle sale l’11 febbraio 2022.

Il regista di Thor Kenneth Branagh ha ammesso che “non era pronto” per dirigere il sequel Thor: The Dark World del 2013. A ottobre 2011, la futura regista di Wonder Woman Patty Jenkins avrebbe dovuto dirigere il sequel ma per “divergenze creative” solo due mesi dopo abbandonò. Decisione che ha aperto la strada ad Alan Taylor (Game of Thrones), regista del film. “A volte mi piace pianificare queste storie come delle trilogie, ma è molto difficile farlo in questo mondo [nel MCU] perché la posta in gioco è molto alta e bisogna vedere come andrà il primo”, ha spiegato Branagh a Collider prima dell’uscita del nuovo film Artemis Fowl.