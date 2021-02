Arrivano le emoji di Twitter di Falcon e del Soldato d’Inverno

Con WandaVision in pieno svolgimento, i fan sono ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro per il Marvel Cinematic Universe. Uno dei prossimi episodi del franchise sarà The Falcon and the Winter Soldier, che farà il suo debutto su Disney+ questa primavera. Per celebrare l’imminente debutto di The Falcon and the Winter Soldier, Twitter ha presentato un elenco di emoji dedicate a Falcon e Soldato d’Inverno. Tra queste Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes Winter Soldier (Sebastian Stan), associate sia ai loro nomi civili che a quelli dei supereroi. C’è anche un’emoji separata per il nome della serie, che mostra gli avatar di Sam e Bucky insieme.

Protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes Protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes

In The Falcon and the Winter Soldier, seguendo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno si uniscono in un’avventura che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza. La nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è il capo scrittore. The Falcon e The Winter Soldier dovrebbero vedere il ritorno di Emily VanCamp nei panni dell’agente SHIELD Sharon Carter, così come di Daniel Bruhl nel ruolo del malvagio Barone Zemo. La serie vedrà il debutto di John Walker / US Agent, interpretato da Wyatt Russell. “Sarà così bello e un po’pazzo. Tutto quello che posso dire è che è solo nuovo e diverso da quello che hai visto finora “, ha detto Stan della serie durante una precedente apparizione alla convention.

Al Super Bowl 2021 lo show si è mostrato in un nuovo trailer. Dopo molti rinvii nella produzione, The Falcon and The Winter Soldier du Disney+ arriva ufficialmente il 19 marzo. La serie ha sei puntate che ci aspettiamo cariche di azione.