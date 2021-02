Per festeggiare i 20 anni dall’uscita di Harry Potter e Il Signore degli Anelli, Empire intervista Elijah Wood e Daniel Radcliffe. I due attori si sono riuniti per la prima volta per rilasciare un’intervista in esclusiva mondiale.

L’intervista esclusiva di Empire

Era il 2001 quando nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, uscirono i primi due capitoli di Harry Potter e de Il Signore degli Anelli. Sono quindi già passati 20 anni da quando Harry Potter (Daniel Radcliffe) ha scoperto di essere un mago ed è partito per il suo primo anno ad Hogwarts e Frodo Baggins (Elijah Wood) ha lasciato la Contea per intraprendere un’epica impresa per distruggere l’Anello di Sauron. Ed è proprio per celebrare questo 20º anniversario che Empire ha riunito Wood e Radcliffe per un’intervista.

Empire ha unito, per la prima volta in assoluto, Elijah Wood e Daniel Radcliffe per un’intervista e un servizio fotografico. Nello speciale, che conta ben 38 pagine, i due attori parleranno delle loro esperienze sul set e dei loro ricordi come Harry e Frodo. Racconteranno poi di come questi successi cinematografici abbiano cambiato per sempre le loro vite e le loro carriere, ma anche il panorama hollywoodiano. Inoltre, nello speciale di Empire, ci sarà una nuova intervista con il produttore di Harry Potter, David Heyman, che risponderà alle domande dei fan. Sarà presente poi una parte dedicata ad illustrare come la Terra di Mezzo e Hogwarts sono stati portati sul grande schermo e molto altro ancora.

Sulla copertina di Empire ci saranno i due protagonisti, Wood e Radcliffe, fotografati insieme da Art Streiber. Inoltre è prevista una copertina in esclusiva per gli abbonati: i due attori, sempre ritratti da Streiber, ma con un’immagine diversa e le illustrazioni di Peter Strain. L’edizione di Empire dedicata a Harry Potter e Il Signore degli Anelli uscirà nelle edicole il 18 febbraio.